AK Parti Aydın teşkilatı bayramlaştı

Politika

AK Parti Aydın İl Başkanlığında düzenlenen programda partililer bayramlaştı. Bayramlaşmada konuşan AK Parti Milletvekili Savaş, Aydın- Denizli otoyolunun eylül ayında, Şehir Hastanesinin ise ocak ayında hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi. İl binasında gerçekleştirilen bayramlaşmaya AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Alp Kayır, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

Partililerin bayramını kutlayan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, şehitleri rahmetle anıp Filistin'deki katliamın bir an önce durmasını istedi. Bir ve diri olduklarında yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Ökten, daha nice bayramlarda buluşmayı Allah'ın nasip etmesini dileyerek partililere iyi bayramlar diledi.

Daha sonra sırasıyla Milletvekilleri de birer konuşma yapıp partililerle bayramlaştılar.

Savaş, şehir hastanesi ve otoban için tarih verdi

Yerel seçimlerde üst üste aldığı 3 yenilginin ardından eleştirilerin odağında tutulan, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partililere sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini dileyerek siyasette ortak akıl ve istişarenin öneminden söz etti. Savaş, "Biz bir olursak, beraber olursak bütün engelleri aşarız. Genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Zor bir seçimdi. O zor ve tarihi seçimi biz kazandık. Milletimiz Cumhurbaşkanımızdan yana tavrını kullandı. Ama yaklaşık 10 ay sonraki yerel seçimde farklı bir tercihte bulundu. Aziz milletimizin bu kararına ve tercihine saygı duyuyoruz. Artık seçimler geride kaldı, önümüze bakacağız. Seçimsiz dört yıllık bir dönem var. Bu dört yıllık dönem vatandaşımıza hizmet etmek adına eser ve hizmet siyasetimize tekrar kaldığı yerden devam etmek adına hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Aydın'da yapımı devam eden yatırımların da takipçisi olacağız. İnşallah ağustos ayında en geç eylül ayında Aydın-Denizli otoyolunu açacağız. Şehir Hastanesini de bu yılın sonunda veya Ocak ayında da onu da açacağız. Söke'de Hükümet Konağı, Karpuzlu'da hükümet konağı, bir çok spor, tarım, sağlık, eğitim ile ilgili bir çok yatırımlar devam ediyor. Bu yatırımların takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Partililere meyve suyu, su, şeker ve kolonya ikram edildi. - AYDIN