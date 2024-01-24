AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran Açıklandı

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran oldu.

AHMET BURAN KİMDİR?

26.08.1967'de Ankara Bala ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitim aldı (lisans). İstatistik Spor Kulübü başkanlığını yürüttü (2002-2006). Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği (2003). DİE Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde görev aldı ve çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik yaptı. 2002'den itibaren Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, YURTKUR Spor Kulübü, Balâlılar Derneği gibi çeşitli görevlerde bulundu.