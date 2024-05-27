AK Parti Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı

AK Parti Milletvekili Canbey, Balıkesir\'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'de çeşitli etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Canbey, çocuklar için düzenlenen sünnet törenine katıldı, gençlerle piknik programında buluştu, dernek ziyaretinde bulundu ve çiftçilerle buluşarak sarımsak hasadını inceledi. Canbey, çiftçilere desteklerinin süreceğini belirtti.

27.05.2024 14:06
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AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'de çeşitli etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Dr. Canbey'in programı hem sosyal hem de ekonomik etkinlikler ile dolu dolu geçti.

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, ilk olarak Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklar için düzenlenen sünnet törenine katıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı

Milletvekili Canbey aynı gün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Balıkesir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen piknik programında gençlerle bir araya geldi. Canbey, gençlerle sohbet edip voleybol oynadı ve gençlerle sohbet etti, dertlerini dinledi.

Daha sonra İnsan-Tarih-Kültür ve Kültürel Varlıkları Koruma Yaşatma Derneği Başkanı Niyazi Güvenoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Canbey, derneğin düzenlediği pilav hayrına katıldı. Bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini ifade eden Canbey, Yandaş Medya TV'nin canlı yayın konuğu olarak, gündeme dair konuları değerlendirdi ve izleyicilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Milletvekili Dr. Canbey, Pazar günü ise Altıeylül ilçesinin Halalca ve Sıvatpınar mahallelerinde düzenlenen hayırlara katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelerin taleplerini dinleyen Canbey, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Cinge Mahallesi'ni ziyaret eden Dr. Mustafa Canbey, burada çiftçilerle buluştu ve sarımsak hasadını yerinde inceledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı

Canbey, "Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Cinge Mahallesi, Türkiye'nin en kaliteli sarımsaklarının yetiştiği yerlerden biridir. Cinge'nin verimli topraklarında yetişen sarımsaklar, kendine özgü lezzeti ve dayanıklılığıyla tanınır. Bu özellikleri sayesinde sadece yerel pazarlarda değil, ülke genelinde ve uluslararası alanda da büyük talep görmektedir. Tarihte Osmanlı saray mutfaklarına kadar girmiştir.

Cinge Mahallesi'nin çiftçileri, yılların deneyimiyle sarımsak üretiminde ustalaşmıştır. Hasat dönemi, köyde adeta bir festival havasında geçer. Çiftçiler, yoğun ve özverili çalışmalarının ardından harmanladıkları ürünlerin kalitesini gururla sergilemektedir. Sarımsak üretimi, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda çiftçilerin emeklerinin karşılığını aldığı bir mutluluk kaynağıdır. Bu yıl da çok şükür çitçilerimizin yüzü gülüyor. Onların yüzü gülünce, biz de mutlu oluyoruz. Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Canbey, Balıkesir'deki Çeşitli Etkinliklere Katıldı - Son Dakika
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