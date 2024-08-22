AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan bu yana 700 işçisini işten çıkardığını belirtti. Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a seslenerek işten çıkartılan işçilerin görevlerine geri iade edilmesini talep etti. Öztaylan, Ahmet Akın'ın seçim öncesi 'kimseyi işten çıkarmayacağız' sözünü hatırlatarak, yapılan yanlıştan dönülmesini istedi.

22.08.2024 18:32  Güncelleme: 19:40
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan buyana 700 işçisini çıkardığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a seslenen Öztaylan; işten çıkartılan işçilerin görevlerine geri iade etmeleri istedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı kentteki yazılı, görsel ve dijital medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yasin Sağa, AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz katıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 Çalışanını İşten Çıkardı

"İŞTEN ÇIKARTILAN EMEKÇİLERİ GÖREVLERİNE İADE EDİN"

Toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanını en sert dille AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan eleştirdi. Büyükşehir'in 1 Nisan'dan buyana 700 işçisini işten çıkardığını duyuran Öztaylan, bu işçilerin geri alınmasını istedi. Öztaylan, Ahmet Akın'ın seçim öncesi kimseyi işten çıkarmayacağız videosunu izleterek, yapılan yanlıştan dönülmesini, istedi ve bu konuda şunları dile getirdi: "Ahmet Akın diyor ki; 'Kimse işten çıkartılmayacak, dedikodulara kulak asmayın. Hiç kimseyi ben çıkartmayacağım. Adaletle yöneteceğiz, hakkını teslim edeceğiz.'

İthal bürokratlar sağdan soldan geldi belediyeyi doldurdu. Şuanda şirketler dahil toplamda 700 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkartıldı. Mesajla, E-Devlet üzerinden teşekkür etmeden, çok kötü bir şekilde işten çıkartılıyor. İndirim yapmadınız, zam yaptınız, ithal bürokrat getirdiniz, suyu veremediniz hepsi tamam ama bu ekmek mevzusu, geçim mevzusu kabul edilemez bir durum.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 Çalışanını İşten Çıkardı

Yeni evlenenler, evlenecekler, çocuğu olanlar, hastası olanlar var. Cebinden parasını ayırıp anasına, bacısına gönderenler var. İlçe değiştirerek birçoğuna mobbing yapıldı. Ben buradan soruyorum: nerede verdiğiniz sözler? Bakın, bu işten geri dönün. Sendikalarımız avukat desteği sağlayacak. Bizler de teşkilat, belediye meclis kurulu ve milletvekili olarak bu işten çıkartılan vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. Bu yanlışın ivedi şekilde geri döndürülmesine ve şirketlerle beraber işten çıkartılan 700 kişinin işlerinin iade edilmesini istiyoruz. Sonuç olarak herkese yakın diye yola çıkan Ahmet Akın, maalesef Balıkesirlilere uzak, ithal bürokratlara yakınmış. Ahmet Abi, bunu çok derinden söylüyorum. Bu yaptığınız hatadan bir önce dönün, milletin ekmeğiyle oynamayın. Millete verdiğiniz sözleri yerine getirin, indirimleri geri getirin. İsrail ile aynı safta durmayınız. Zira bu Türk milleti ilk fırsatta sizi sandığa gömmesini bilecektir."

AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (31)

  • Mehmet Yılmaz: adam haklı 100 kişilik işe 800 kişi alınırsa ne yapsın adam maaşlar sgk borçları ödenmez sonuç borç bataği 112 24 Yanıtla
  • Tazmanya: ATM memurları meshur sizden olanlar mi 89 21 Yanıtla
  • Cemil Moroglu: Çıkaracak tabii ki atm memurlarını. 85 16 Yanıtla
    Selami Karagülle: Tabii çıkaran sizden olunca tornistan 3 2
  • Selami Karagülle: Niye ak partiden chp ye geçen belediyelerde işçi çıkarılıyor da chp den ak partiye geçen belediyelerde işçi çıkarıldığını hiç duymuyoruz 56 31 Yanıtla
    zafer karabudak: Bankamatikci olmadığından olabilir mi 10 2 Emir Kozcu: Duymazsın tabi ki yandaş medya sagolsun:)) 5 2 Mehmet Akın: Çooook 3 0
  • Çelikk: Yakıştı mı size başkan 19 44 Yanıtla
  • Selami Karagülle: İşte örnek sosyal demokrat belediye anlayışı aynısını eko da yapmıştı 31 31 Yanıtla
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