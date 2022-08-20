Dursunbey ve Adalar Belediyelerine milyonluk yatırım - Son Dakika
Üye Girişi

Dursunbey ve Adalar Belediyelerine milyonluk yatırım

20.08.2022 11:54
Dursunbey ve Adalar Belediyelerine milyonluk yatırım

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in sorunlarını çözme noktasında belediye başkanlarıyla birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in sorunlarını çözme noktasında belediye başkanlarıyla birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Aydemir, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile Ankara'da Balıkesir'e yatırım ve destek için görüşmelerde bulundu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, ziyaretin ilk günü Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve Nihat Pakdil'i, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Selim İhsan Paydaş ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'u ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu'yla görüştü

Balıkesir'in ilçe belediye başkanlarıyla birlikte bakan yardımcılarıyla görüşen Milletvekili Aydemir, yapılan ziyaretlerin olumlu geçtiğinin altını çizdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu özel olarak ziyaret eden Aydemir Dursunbey ve Adalar İlçesindeki bakanlığa dair hizmetlerin ilçelerde en üst seviyeye taşınması adına gerekli çalışmalar hakkında görüştü. Görüşmelerin gayet güzel olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Eksiği olan ilçe kalmayacak, yatırımlar büyük, hak edilen değer için durmak yok" dedi.

"Taleplerimiz olumlu karşılandı"

Bugüne kadar Balıkesir ve Balıkesirli için çalışan Milletvekili Aydemir, "Balıkesirlinin ve Balıkesir'in rahat için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her alandaki ihtiyacın karşılanması için eksikleri gidermeye çalışacağız. Biz ihtiyaçlarımızı dile getirdik bakanlıklarımız da sağ olsunlar biz varız dediler, talepleriniz baş tacımız şeklinde karşılık verdiler" şeklinde konuştu.

"Dursunbey ve Adalar'da su sorunu kalmayacak"

Yaptığı her görüşmeden olumlu karşılık alarak dönen Milletvekili Aydemir, son olarak Dursunbey ve Adalar Belediye Başkanları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfü Akçay'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçelerde yaşanan eksikliklerin tamamlanması adına görüşmelerini yapan Aydemir iki ilçede de yaşanan su işlerine dair problemlerin son bulacağı ve çok daha iyi hizmet sağlanması adına hizmet ve yatırım sözüyle ayrıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Milletvekili Mustafa Canbey, BALOSB'de incelemelerde bulundu Açıklaması Milletvekili Mustafa Canbey, BALOSB'de incelemelerde bulundu Açıklaması Dursunbey'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti Dursunbey'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Milletvekili, Dursunbey, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dursunbey ve Adalar Belediyelerine milyonluk yatırım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Dursunbey ve Adalar Belediyelerine milyonluk yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement