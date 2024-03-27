AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer Gazetecilerle İftarda Buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Sezer, gazetecilerle iftarda bir araya geldi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan adayı İbrahim Sezer, bazı meclis üyesi adayları ve partililer, ilçedeki gazeteciler ile iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından Bozkurt, Andiç ve Sezer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir tavuk çiftliği ortaklığı ile ilgili soruları yanıtlayan Sezer, kendisine yönelik sosyal medyadan yazılan yazılardan ötürü savcılığa suç duyurusunda avukatları aracılığı ile başvurduklarını ifade ederek şöyle dedi:
"10-11 yıl öncesine dayanan bu arkadaş ile bir ortaklığımız vardı. Süreç değişik sebepler var, benim için kaldırılamaz sebepleri var. Ortaklıktan ayrılma sebepleri var, 3-4 yıl oldu. Ben ortaklığı bitirme kararı aldım ve bu arkadaşla devam eden 3 tane davamız var bir tanesi lehimize neticelendi, bu davalar devam ediyor. Ben bu arkadaş ile ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Herhangi bir cevabımı da göremezsiniz" dedi.
Milletvekili Saffet Bozkurt da gazetecilerin görevlerini yerine getireceklerine inandığına değinerek, "Basının görevlerinden bir tanesi doğru bilgilendirmesidir. Basın doğru olanı mutlaka yazacaktır. Burada bakıyoruz bazı basın mensuplarının yayın organlarına Ereğli Belediye Başkan adayı şu ama o arkadaş aday değil ki. Aday olmadığı halde adaymış gibi yazılıyor. Halkın doğru bilgilendirilmesi adına gazetecilerin bir görevi vardır. Basınla ilgili bir olumsuzluğumuz olmaz. Çok nitelikli, kaliteli, karakterli, bu işi güzel yapan güzel arkadaşlar var. Bazı arkadaşlarımız bunları yapıyor dedik, bunlar doğru değil dedik. Özeleştiri yapıyoruz siyasetçi olarak basın da kendi özeleştirisini yapmalıdır" sözleri ile konuştu.
AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Andiç da, Murat Sesli'nin söylemlerine yönelik de açıklamalarda bulundu. . Andiç, "Eski belediye başkanının açıklamaları vardı. Eski belediye başkanı miting tarzı bir toplantı yaptı, yargı tarafından mağdur edildiğini, hakkında kumpas kurulduğunu hatta bunu Fetö'ye dayandırdı. Kendisi sürekli mağdur edebiyatı yapıyor. Resmileşmiş, kesinleşmiş, hatta infazı tamamlanmış infaz indiriminden yararlanmış cezaevinden tahliye olmuş. Memnu haklarını geri alması 2028. Yargıdan canı yanmış birinin kendi ifadesine göre söylüyorum hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan kişi hakkında konuşmaya hakkı var mıdır yok mudur? Bunu tartışmak gerekir. Bir kişi hakkında istinatta bulunuyorsa kişi önce kendisinden başlamalıdır. Kendisinin kesinleşmiş hapis cezası var. Türkiye Cumhuriyeti'nde örneği olmayacak şekilde bir dublör kullanılarak seçim üzerine gidiliyor, başka bir açıklaması yok. Halkı kimse yanıltmasın. Kimse de adayım diye ortalarda gezmesin. Biz seçim kuruluna dilekçe verdik. İlçe seçim kurulu da dilekçemizin önemli kısmını da kabul etti" dedi.
Andiç, bir gazetecinin, anket sonuçlarına ilişkin "Durum şu an için çok iyi" dedi. Program karşılıklı diyalog eşliğinde geçti. - ZONGULDAK
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