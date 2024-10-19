AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi büyük bir coşkuyla yapıldı. Mevcut ilçe başkanı Hasan Şahin, tek aday olarak yeniden başkanlığa seçildi. İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti'nin eser ve hizmetlerini vurguladı ve muhalefeti eleştirdi.

19.10.2024 17:43  Güncelleme: 17:46
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AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Hasan Şahin'in tek aday olarak yeniden başkanlığa seçildiği kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eser ve hizmetin AK Parti'nin siyaset tarihindeki altın imzası olduğunu belirterek, "AK Parti yaptı, CHP istemezük orkestrasıyla kulak tırmaladı. Buyursunlar AK Parti'nin yaptığının onda birini yapsınlar da görelim" dedi.

AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Hasan Şahin, tek aday olarak kongrede yeniden başkanlığa seçilirken, kongreye; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, siyasi parti ve STK temsilcileri ile teşkilat üyeleri katıldı.

"Bergama'ya da bu yakışır"

Heyecanın ve coşkunun eksik olmadığı kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bergama, Türkiye Yüzyılı'nda en ön safta. Bu muhteşem birlikteliği sergileyen; yenisiyle, önceki dönem emektarlarıyla, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla tüm teşkilatımıza helal olsun diyorum. İzmir'e de bu yakışır. Bergama'ya da bu yakışır. Türkiye, en zor zamanları yaşamış ve yine kendi küllerinden doğmuş aziz bir milletin tezahürüdür. Türkiye, Türkiye'den büyüktür.

Türkiye demek kardeş coğrafyalarımızda ülkemiz ve Erdoğan için semaya açılan eller demektir. Türkiye, beklenen merhamet, yardım, adalet ve şefkat eli demektir. AK Parti kongreleri ise Türkiye'nin gelecek yolculuğu için, yeni bir istikbal inşası için, istihkam mevkiidir. Bugün sivil, demokratik ve çoğulcu olması için toplumun her kesimiyle tartışmaya başladığımız yeni anayasamızla, teknolojideki, milli savunma alanındaki tam bağımsızlık ve yerli üretim atılımımızla, dünyanın her yerinde temsilcilik açan ve pergel metaforuyla yerküreyi çevreleyen diplomasi anlayışımızla, ülkemizin güvenliğini sınırlarımızın ötesinde bir hat çizerek sağlayan güvenlik politikamızla, insanı merkeze alan; sağlık devrimimiz, eğitim seferberliğimiz, turizm kalkınma kararlılığımızla Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atıyoruz" dedi.

"AK Parti yaptı, CHP istemezük orkestrasıyla kulak tırmaladı"

İzmir'de muhalefet partisi tarafından yönetilen belediyelerde taş üstüne taşın değil lafın üstüne laf konmaya başlandığını belirten Saygılı, "Bakınız, biz vatandaşımızın her bir kuruşunu titizlikle, beytülmal penceresinden değerlendirirken; işte gördünüz, şahit oldunuz Konak'ta bir saatlik konser için CHP'li sözde sanatçıya 5 milyon TL ödeme yaptılar. Hani şeffaflık, hani halkçı belediyecilik, hani vicdan, hani akıl ve izan? Hiçbiri yok. İşte değerlerin çürüdüğü bu köhnemiş siyaset biçimine CHP belediyeciliği denir. Belediyecilik AK Parti işidir arkadaşlar. Eser ve hizmet AK Parti'nin siyaset tarihindeki altın imzasıdır. Bergama'ya 192 derslikli 17 okul, 7 pansiyonu kim yaptı? AK Parti. Bergama'ya 200 yataklı Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ile toplam 6 adet sağlık tesisini kim inşa etti. AK Parti. Tam 152 bin Bergamalıya kim nakdi ve ayni sosyal destek verdi? AK Parti. Bergama'ya 5 baraj, 2 göleti ve 6 adet sulama tesisini kim kazandırdı? AK Parti. İlçemize doğalgazı kim getirdi? AK Parti. Milyonlarca ağaç ve fideyi toprakla kim buluşturdu? AK Parti. CHP bu sırada ne yaptı? 'İstemezük orkestrasıyla kulak tırmaladı.' Şimdi buyursunlar AK Parti'nin yaptığının onda birini yapsınlar da görelim" ifadelerini kullandı.

Kongrede; AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar ile MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı'nın yanı sıra AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin de konuşma gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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