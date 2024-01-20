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AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın - Son Dakika
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AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Günaydın'ı belirledi. Günaydın, Trabzonlu olup, İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatını tamamlamıştır. Siyasi kariyerine AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlayan Günaydın, şu anda Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevini yürütmektedir.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın
20.01.2024 - 15:38,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Günaydın oldu.

MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Günaydın, 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelmiştir. Nişantaşı Üniversitesi'nde İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi'nde ise Sosyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra çift dal lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olan Günaydın, firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

SİYASET HAYATI

Beylikdüzü ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Kızılay, Yeşilay gibi birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev almıştır. Siyasi hayatına 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlayan Günaydın, 2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir.31 Mart 2024 Seçimlerinde Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın - Son Dakika
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