İl yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İl yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi

29.07.2022 10:30
İl yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı, il yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı, il yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman AK Parti İl Yürütme Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı katıldı. Başkan Yıldırım birim başkanlarından yaptıkları teşkilat çalışmaları dinleyerek brifing aldı.

Gündemle ilgili konular üzerinde görüşler ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Devletimiz ile milletimiz arasında bir nevi köprü görevi üstlenerek, hizmetlerin vatandaşlarımıza daha çabuk ulaşmasına imkan sağlıyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'de birçok değişim yaşadık, ama değişmeyen tek şey AK Parti anlayışı, halka hizmet anlayışıdır. Bizim çabamız, hükümetimizin yapmakta olduğu hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırmak ve insanlarımızın yüreğine dokunmaktır" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bayırköy, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İl yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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