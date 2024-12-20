AK Parti Bilecik\'te Yönetim Toplantısı

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti Merkez İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti Gençlik kolları başkanı Volkan Demiröz ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Gerçekleşen toplantı sırasında ise 28 Aralık'ta 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresi öncesinde çalışmalar değerlendirilirken, yapılacak olan çalışmalar da gündeme konu oldu. - BİLECİK