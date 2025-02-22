AK Parti Bilecik Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Bilecik Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Bilecik Toplantısı Gerçekleşti

Teşkilatın stratejileri ve yerel sorunlar masaya yatırıldı, birlik vurgusu yapıldı.

22.02.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle İl ve Kademe İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleşene toplantıya Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz'ün yanı sıra tüm il ve kademe il başkanları katılım sağladı. Toplantıda, teşkilatın gelecek dönem stratejileri, yerel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, gençlik ve kadın kollarının faaliyetleri gibi önemli konular masaya yatırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, teşkilatın birliği ve bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, yerel yönetimlerdeki etkinliğin artırılması ve toplumun her kesimine ulaşmanın gerekliliği üzerinde durdu.

Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Toplantımızda ele alınan konular, teşkilatımızın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi adına büyük önem taşımaktadır. Kadın ve gençlik kollarımızın çalışmaları, teşkilatın dinamizmini ve etkinliğini artırmada kritik bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Konferans, Politika, AK Parti, bilecik, Ekonomi, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bilecik Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bilecik Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.