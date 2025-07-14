AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan kardeşlik ve demokrasi vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan kardeşlik ve demokrasi vurgusu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan\'dan kardeşlik ve demokrasi vurgusu
14.07.2025 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasının incitilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasının incitilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin başını asla öne eğdirmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı kapıları ardına kadar açıldı" dedi.

Türkiye'nin 3 Kasım 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede çok boyutlu bir strateji izlediğinin altını çizen Başkan Gürkan, "Demokrasi ve insan hakları alanında yapılan sessiz devrim niteliğindeki reformlar, savunma sanayimizin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar ve başarılı sınır ötesi operasyonlarla güvenliğimizin sağlanması gibi tarihi adımlar atarken, FETÖ'yü devletimizin tüm kurumlarından temizleyerek ihaneti şebekesini çökerttik. Bugün ise Türkiyemizin 41 yıllık terör belasından kurtuluş sürecine girdiği yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Artık Türkiye Yüzyılı'nın kapıları milletimiz için ardına kadar açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir döneme giriyoruz

"Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, milletimiz için yapıyoruz. Terörsüz Türkiye Projemiz asla bir pazarlık değil, milletimizin huzuru için yürütülen tarihi bir iradedir" şeklinde konuşan Başkan Gürkan, "Türkiye acılarla dolu bir sayfayı kapatmak üzere. Birlikte yaşamanın, kardeşliğin ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir döneme giriyoruz. Bu tarihi sürecin taşıdığı sorumluluğun farkındayız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin hayrına olan her adımda en önde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitlerin hatırasının incitilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Davut Gürkan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin başını asla öne eğdirmeyeceklerinin altını çizerken, bu sözlerin tüm AK Parti teşkilatları için hem bir rota hem de bir sorumluluk belgesi olduğunu da söyledi.

"Farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzü güçlendirmek, demokrasi anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Akan kanı durdurmak, annelerin gözyaşını dindirmek, acıları hafifletmek ve kardeşliği güçlendirmek için her adımı titizlikle takip ediyoruz" şeklinde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, "Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan bu duruşu sonuna kadar savunacağız. Bu topraklarda inşallah hep kardeşlik kazanacak, hep milletimiz kazanacak" dedi.

15 Temmuz ruhu ile yine milletimizle omuz omuza olacağız

Başkan Gürkan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü de hatırlatarak, "15 Temmuz'da nasıl ki meydanlarda bir olduk, birlik olduk; şimdi de aynı ruhla, kardeşliğin teminatı ve takipçileri olarak vatandaşımızla yine bir arada olacağız. Bu hafta boyunca il ve ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaretler ve buluşmalar gerçekleştirecek, Şanlı Türk Bayrağımızı hemşerilerimize takdim ederek bu yeni dönemin birlik ruhunu hep birlikte yaşatacağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin aleyhine olan her türlü girişimin karşısında dimdik durmaya devam edeceklerini de vurgulayan Gürkan, " Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşımızın ortak yuvasıdır. Biz Birlikte Türkiye'yiz. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraberiz. Ülkemiz için canlarını ortaya koyan şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına her zaman sahip çıkacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Demokrasi, AK Parti, Politika, Güvenlik, Türkiye, Terör, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan kardeşlik ve demokrasi vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:52
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 14:38:09. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan kardeşlik ve demokrasi vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.