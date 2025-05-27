AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vesayet değil, her daim millet kazanacaktır" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vesayet değil, her daim millet kazanacaktır"

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vesayet değil, her daim millet kazanacaktır"
27.05.2025 12:51
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde bir basın açıklaması yayınlayarak, vesayetçi ve darbeci zihniyeti sert bir dille kınadı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde bir basın açıklaması yayınlayarak, vesayetçi ve darbeci zihniyeti sert bir dille kınadı.

Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anan Başkan Gürkan, 27 Mayıs'ın, Türkiye'de darbeci zihniyetin doğuşunu temsil ettiğini ve vesayet mekanizmalarının temellerini attığını belirtti.

Başkan Davut Gürkan, 27 Mayıs darbesinin, milletin iradesini yok sayarak demokratik siyaseti yaralayan bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes liderliğinde iktidara gelen Demokrat Parti'nin, ezanın aslına döndürülmesi ve kalkınma hamleleriyle milletin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Başkan Gürkan, bu başarıların bazı kesimler tarafından hazmedilemediğini ve 1957'den itibaren darbe tehditlerinin alenileştiğini söyledi. Başkan Davut Gürkan, "Üniversite öğrencileri sokaklara döküldü, yalan haberler ve kışkırtmalarla darbe kazanı kaynatıldı. Milletin iradesine kumpas kuruldu" dedi.

Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün darbecilere destek verdiğini de hatırlatan AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, CHP'nin darbelerle tarihi bağını eleştirdi.

Yassıada yargılamalarını "tiyatro" olarak nitelendirerek, Demokrat Partililere yönelik haksız suçlamalar ve idam kararlarıyla milletin iradesine darbe vurulduğunu belirten Davut Gürkan, darbecilerin vesayet mekanizmaları kurarak demokrasiyi on yıllar boyunca sekteye uğrattığını vurguladı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet mekanizmalarını çökerttiğini ve devlet-millet kucaklaşmasını sağladığını ifade eden Gürkan, cuntacı zihniyetin hala bazı kesimlerde yaşadığına işaret etti. "Vesayetçi zihniyet, öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda hala kendini gösteriyor" diyen Gürkan, AK Parti'nin demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında, 27 Mayıs'ın karanlığını bir kez daha kınadıklarını, adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini belirten İl Başkanı Gürkan, "Milletin gücünün üstünde hiçbir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vesayet değil, her daim millet kazanacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: 'Vesayet değil, her daim millet kazanacaktır' - Son Dakika

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