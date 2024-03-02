AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Doğanyol ilçesini ziyaret etti

Politika

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında 4 yıl önce yaşanan Sivrice depreminde büyük hasar alan şimdiler de ise adeta küllerinden yeniden doğan Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Sami Er, 6 Şubat depremi sonrası Malatya'da halen umutsuzluğa kapılan vatandaşların gelip Doğanyol'u görmelerini isteyerek, Malatya'yı da kısa sürede eskisinden daha güçlü bir hale getireceklerinin sözünü verdi.

31 Mart seçimlerine 1 aydan kısa bir zaman kalırken seçim çalışmalarında tempoyu arttıran AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Doğanyol ilçesini ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi, ilçe başkan adayı Hakan Bay'ın seçim ofisi açılışına katıldı. Beraberinde AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve teşkilat üyeleri ile Doğanyol'da ilk olarak Gökçe Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret eden Büyükşehir Adayı Sami Er, daha sonra ilçe merkezine geçerek Cumhur İttifakı'nın AK Partili Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay'ın seçim irtibat ofisi açılışına katıldı.

"Hizmet ve eser siyasetinden asla vazgeçmeyeceğiz"

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, depremin izlerinin tamamen silindiği Doğanyol'daki başarının Malatya'da da Sami Er başkanlığında gösterileceğini belirterek Cumhur İttifakı olarak merkezi yönetimdeki başarının yerel yönetimde de sergilenerek kentin dönüşümünün eskisinden daha iyi bir şekilde yapılacağından kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise çıktıkları bu hizmet yolunda şimdiye kadar muhalefet adı altında kara propaganda yapılarak ve insanların iradesine ipotek koyularak çalışmalarına engel olunmaya çalışıldığını ifade ederek, buna rağmen hiçbir zaman hizmet ve eser siyasetinden vazgeçmediklerini söyledi.

2020 yılında yaşanan depremde ağır hasar alan Doğanyol'un adeta küllerinden yeniden doğduğunu da ifade eden Gören, "6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Malatya ağır hasar aldı. ve şimdi oradaki vatandaşlarımızı Doğanyol, Pütürge ve Kale'de yapılan dönüşüm ile teselli ediyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay ise bu dönemde halkın teveccühünü yeniden aldıklarında Büyükşehir'de Sami Er ile omuz omuza vererek hizmetlere devam edeceklerini ifade etti.

"Umutsuzluğa kapılanları Doğanyol ilçemize davet ediyorum"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de 24 Ocak 2020'de yaşanan Sivrice depremi sonrası Doğanyol ilçesinin de büyük yıkım gördüğünü hatırlatarak, "Allah devletimize zeval vermesin, devletimizi her zaman güçlü kılsın. Seçim sürecinde insanlarımız ile görüşürken birçoğunda umutsuzluk gördük ama Allaha şükürler olsun ben TOKİ'de 5 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Devletimiz arkamız da, TOKİ, Emlak Konut arkamızda, merak etmeyin diyorum. Bu umutsuzluğa kapılanları Doğanyol ilçemize davet ediyorum. Buradaki değişimi, dönüşümü yerinde görsünler. İnşallah bizlerde kısa sürede Malatya'yı eskisinden daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

"Malatya'nın eskisinden daha güzel olması için var gücümüzle çalışacağız"

30 yılı aşkın belediyecilik deneyiminin bu süreçte kendisi için bir artı olduğunu dile getiren Sami Er, şehrin imarı ve ihyasının yanı sıra diğer belediyecilik hizmetlerinin de aksatılmadan daha fazlasını kente kazandıracaklarını söyledi. Tüm tarım ve yayla yollarını açacaklarını ifade eden Er, "Malatya'yı çok iyi biliyorum, neredeyse gitmediğim yeri yok. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması ve eskisinden daha güzel olması için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte vatandaşlarımız devletine ne kadar yardımcı olursa işler de o kadar hızlanacak. Rezerv alanlarında inşaatların başlaması için her şey hazır, ödenekler hazır ancak bu süreçte belediyelere de önemli işler düşüyor. Vatandaşımızın da yardımcı olması lazım, fedakarlık yapması lazım. Bizler göreve geldiğimizde en büyük projemizin Malatya'da en son insanımız kalıcı konutuna kavuşuncaya, esnafımızı kalıcı işyerine erişinceye kadar durmamaktır. Çünkü bunlar yapıldığı zaman Malatya'mız her alanda kalkınmaya hazır olacak" diye konuştu.

Büyükşehir Adayı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mart Çarşamba günü Malatya'da olacağını da açıklayarak tüm Doğanyol halkını mitinge davet etti.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay'ın seçim ofisi kurdele kesimi ile açılırken, Sami Er ve beraberindekiler ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek desteklerini istedi. - MALATYA