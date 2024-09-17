Naim Makas Görevden Ayrıldığını Duyurdu

Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görevinden ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yaptığı açıklamada, "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum. Partimizin vicdanı ve teminatı AK Gençlik'te başlamış olduğumuz yolculuğumuz ana kademe il yöneticiliği sonrası 5 yıl boyunca İl Başkanlığı görevi ile devam etmişti. Bu süre zarfı içerisinde dava ilkelerimizi, teşkilat anlayışımızı ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mihmandarlığındaki AK Parti hükümetlerinin şehrimize ve ülkemize edindirdiği kazanımlarla makus tarihimizden kurtulurken ortaya koyulan sevgi ve özveriyi anlatmayı kendimize ilke edindik. Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla partimiz kararları etrafında teşkilatlarımızla birleşerek görevimizi ifa etmenin vicdani huzurunu yaşıyoruz. Bu süreçte üzüntülerimiz ve mutluluklarımızı bir arada yaşadık ve ne olursa olsun tarzımız, nezaketimiz, efendiliğimiz ve ahlakımızla bu anlamda kendisini örnek aldığımız Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sadakatimiz dün olduğu gibi yarın da vazgeçilmez ilkemiz olmaya devam edecektir. Bizlere bu kutlu davada hizmet etme imkanı veren Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma güven ve desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Marmara Bölge Başkanımız Sn. Halis Dalkılıç'a ve İl Koordinatörümüz Sn. Gökhan Diktaş'a şükranlarımı sunuyorum.

Kutlu davamızın bir sancaktarı olarak görev yaptığımız süre boyunca şehrimize yapılan bir çok yatırıma omuz vermeye, halkımızın sesi olmaya, marka şehir olma yolundaki Çanakkale'mizin bir sevdalısı olarak teşkilatları, vekilleri ve yerel yönetimleriyle adeta bir seferlik ilan ederek hemşehrilerimizin teveccühüne olan borcumuzu ödemeye gayret ettik. Bu olağan bayrak değişimi sonrası partimizin vizyonuna olan sorumluluğunu ifa etme yolunda yeni il başkanımıza şimdiden başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. Ayrıca görev zamanımız boyunca bizlerden emeklerini ve ağabeyliğini esirgemeyen İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'a, MKYK üyemiz Jülide İskenderoğlu'na, Milletvekilimiz Ayhan Gider'e teşekkür ediyorum. 'Güçlü ve Büyük Türkiye' ülküsüyle bizlerle büyük fedakarlık ve özveri göstererek çalışan; İl yöneticilerimize, Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı ve AK Kadınlarımıza, Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal ve AK Gençlerimize, tüm İlçe ve Belde başkanlarımız ile İlçe ve Belde yöneticilerimize, yerel yönetimlerimizdeki temsilcilerimiz olan Belediye Başkanlarımız ile İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerimize ve dahi partimizin tüm kademelerinde görev almış emektarları tüm yol ve dava arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Partimizin aziz milletimizle el ele 'Büyük Türkiye' yolundaki yürüyüşüne daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancım ve desteğimle; Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda şahsım adına partim, şehrim ve ülkem için üzerime düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğimi bir kez daha belirtirken; gençliğimin en güzel yıllarını liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşüne denk getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Değerli kamuoyuna en kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE