AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "AK Parti gençlerin partisidir.

04.01.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "AK Parti gençlerin partisidir. Onun için AK Parti vicdanın partisidir. Gençlik dava işidir. Gençlik idealleri olan insanların hak ettiği bir unvandır." dedi.

Gider, ilçe gençlik kolları kongrelerinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

"Bu dava gençlik ve delikanlılık gerektirir. Ama bunun yaşla da bir ilgisi yok" diyen Gider, şöyle konuştu:

"Benim ya da ağabeyimin menfaati değil, bana ekmek veren elin menfaati değil, 'bu milletin menfaati söz konusu olduğunda benim kanım deli akar' diyorsan işte sen o zaman delikanlısın. İşte sen o zaman gençsin. Bu dava, harbi olmayı gerektirir ama bunun önünde engel çoktur ve söylendiği kadar da kolay değildir. Menfaatin, mevkiinin, makamın bozmadığı adam dava adamıdır. AK Parti gençliği işte bu davanın gerçek sahibi ve yürütücüsüdür."

Ayhan Gider, gençlik kolları üyelerine tavsiyelerde bulundu.

"Partimizin gerçek sahibi gençlerimizdir." diyen Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz bir gençlik partisidir. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan parti gençlik kollarında siyasete başlamış bir liderdir. Bugün AK Parti'nin Teşkilat Başkanı, Genel Sekreteri, Medya Tanıtım Başkanı, birçok bakan yardımcımız gençlik kollarından yetişen siyasetçilerdir. Bu parti gençlik kollarından yetişenlerin yönettiği bir partidir. Benim yaşım 30'un altında, ben gencim, iyi de bu her şeyi karşılamıyor. Genç olmanın da bir bedeli var. Harbi olduğunda, hasbi olduğunda gençsin."

Genç olmanın yüreğinin ve vicdanının sesi olmayı gerektirdiğine dikkati çeken Gider, şunları kaydetti:

"AK Parti gençlerin partisidir. Onun için AK Parti vicdanın partisidir. Gençlik dava işidir. Gençlik idealleri olan insanların hak ettiği bir unvandır. İdeal, dava bunlar boş laflar değildir. Bakmayın son günlerde her dile pelesenk olmasına. Dava, dava, dava... Neyin davası, işte onu içinde özümseyebilmişsen o dava senin davandır. Bu dava gençlik gerektirir, bu dava delikanlılık gerektirir."

Kaynak: AA

Milletvekili, Ayhan Gider, AK Parti, Politika, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.