AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı
05.06.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partisinin bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partisinin bayramlaşma programına katıldı.

Gider, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca, parti binasında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ayhan Gider, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın farklı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür ki, hem ülkemizin, hem dünyanın içinden geçtiği böyle zorlu bir dönemde başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi lider var. Recep Tayyip Erdoğan gibi sadece gücü değil, vicdanı da kuvvetli bir şahıs başımızda ve biz onunla birlikte yol yürümekten gayet keyif alıyoruz."

Bölgenin, sınırların ateş altında olduğunu da ifade eden Gider, "Geçtiğimiz bu zor dönemde böyle bir ekiple, böyle bir liderle yol almak Türkiye Yüzyılı anlamında çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Allah muhafaza bir başka liderle böyle bir döneme girmiş olmayı hayal bile edemiyoruz." diye konuştu.

Gider, yaşıtlarının terörün ne demek olduğunu bildiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye konusunda bir irade beyanında bulunduklarını anlatan Gider, şöyle devam etti:

"Bu irade beyanında da çok net bir şey söyledik. 'Terör örgütü kendini ama, fakat, lakin demeden feshetsin'. Bir masa falan yok ortada, masaya şu konuları getirerek falan değil, o kendini feshetsin sonra konuşalım. 'İnsan hakları' deniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı aynı insan haklarına sahiptir. Herhangi bir sebepten dolayı mağdur olduğunu düşünen kim varsa Türk devleti onun yanındadır. Böyle bir döneme girdiğimizde, terörsüz Türkiye dönemine girdiğimizde baktık ki, buna bile saldıranlar var. Çünkü her değişim sancılıdır. Her değişim birinin menfaatini bozar. Bir adam koltuktan kalkamıyorsa, korktuğu bir şeyler vardır ve terörsüz Türkiye'den de korkanlarda çıktı."

Gider, Türk milletinin yarınlara daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için terörün bitirilmesi gerektiğine değinerek, "Tekrar söylüyorum, terör örgütünün kendini feshederek, terörün bitirilmesi. Çok şükür ki Rabbim bunu da bize nasip edecek ve terörsüz Türkiye ile yarınlara, her günün bayram kıvamında yaşadığı günlere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Gider, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Ayhan Gider, Güvenlik, Politika, AK Parti, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yılmaz TUTAL:
    Teröristler ile nice yeni bayramlara öyle mi, siz devam edin, Boş tencere size gerekeni yapacak, gi-de-cek-si-niz..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:27:02. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.