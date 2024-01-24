 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, 1983 doğumlu olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Hukuk eğitimi almıştır. Daha önce Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapan Kalkan, %60,5 oy oranıyla seçilmiştir.

AK Parti\'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu
24.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:13
Abone Ol

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu.

DUHAN KALKAN KİMDİR?

1983'te doğan Duhan Kalkan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Hukuk eğitimi almıştır. Devlet memuru olarak Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yaptı ve %60,5 oy oranıyla seçildi.

YORUMLAR

Duhan Kalkan, AK Parti, Çankaya, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:08:44. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement