AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Katılımıyla Manisa\'da Miting Düzenledi

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Manisa'da miting düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarını, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, tüm Türkiye'ye tanıttığını söyledi.
O günden bu yana Türkiye'nin şehirlerinin birbiriyle yarışır hale geldiğini aktaran Yılmaz, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'ün, 31 Mart'ta seçilmesiyle, Manisa'ya yapılan hizmetlerin büyüyerek devam edeceğini kaydetti.
Belediyeciliğin "Cumhur İttifakı'nın işi" olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Cumhur İttifakı'nın dışındaki belediyeler birbirleriyle didişip duruyorlar. Algı belediyeciliği yapmaya çalışıyorlar. Lafla, sözle peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar. Sonunda başaramayınca da 'Şu imkanım olmadı, bu bana verilmedi, şu nedenle ben bunları yapamadım.' diye bir de mazeretler buluyorlar. Bizde mazeret olmaz. Yapamadığımız bir hizmetin yapılamayışının nedeniyle ilgili bir konuda mazeret üretmeyiz."
Bahadır Yenişehirlioğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da Cumhur İttifakı olarak kenetleneceklerini söyledi.
Güçlü Türkiye'yi var etmek için seçimlerin önem arz ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınması için dünyanın geçtiği buhrandan Türkiye'nin diri olarak çıkabilmesi için bu seçimlerde başarılı olmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.
Bülent Arınç
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Cumhur İttifakı'nın rakiplerinin "AK Parti ve MHP ittifakı kazanmasın, sadece onlar kaybetsin" ümidiyle seçim çalışması yaptığını kaydetti.
Muhalefetin "Biz kazanacağız, kazandığımız zaman bunu yapacağız" demesi gerektiğini aktaran Arınç, şöyle konuştu:
"Ana muhalefet liderinin dışında pek çok partinin bu iddiayı taşımadıklarını hep beraber görüyoruz. Hatta birkaç parti AK Parti'den aday olamamış şu veya bu sebeple AK Parti'ye husumet duyan insanları kendi listelerinden aday göstermek suretiyle ortaya çıkıyorlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Yıllarca içinde bulunduğu partiden her türlü nemalandıktan sonra bugün bir başka partinin adayı olarak ortaya çıkıp AK Parti'ye makineli tüfekle adeta ateş etmek etik, ahlaki değildir. Bunu yapan arkadaşlarımı huzurlarınızda eleştiriyorum."
Bugünün Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Arınç, "Onun siyasi mirasını sürdürdüğünü ifade eden partilere şunu söylemeliyim; siz sözlerinizle bunu ifade edebiliyorsunuz ama rahmetli Erbakan'ın önüne koyduğu hedefleri tek tek gerçekleştiren partinin adı AK Parti'dir ve onun başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
Cengiz Ergün
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın zaferi için canla, başla çalıştıklarını belirtti. Ergün, üç dönemdir MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının güzel örneklerini Manisa'da ortaya koyduklarını söyledi.
Manisa'nın bütçesini en iyi yöneten şehir olduğunu kaydeden Ergün, Manisa'nın büyükşehir belediyesi olduğu 2014 yılından bu yana kente yaklaşık 11 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.
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