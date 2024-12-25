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Politika

AK Parti'de görev dağılımı yapıldı

AK Parti\'de görev dağılımı yapıldı

AK Parti Erzurum İl Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyeler arasında görev dağılımı yapıldı.

25.12.2024 17:30
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AK Parti Erzurum İl Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyeler arasında görev dağılımı yapıldı.

14 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresinde başkanlığa yeniden seçilen ve 18 Aralık 2024 tarihinde de mazbatasını alarak resmen ikinci dönemine başlayan Av. İbrahim Küçükoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda görev dağılımı yapıldı.

AK Parti Erzurum İl Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan yürütme kurulunda görev dağılımı şu isimlerden oluştu.

Yürütme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu;

"Celal Çelik - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Erhan Kocaman - İl Teşkilat Başkanı

Arif Karadaş - Seçim İşleri Başkanı

Muhammet Sıddık Karaca - Tanıtım ve Medya Başkanı

Muhammet Aydın Bozkurt - Dış İlişkiler Başkanı

Fatime Alkan - Sosyal Politikalar Başkanı

Halil Ergün - Yerel Yönetimler Başkanı

Murat Gacıroğlu - Ekonomi İşleri Başkanı

Murat Anatepe - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

İdris Akdemir - Mali ve İdari İşler Başkanı

Çetin Gözütok - İl Ar-Ge Başkanı

Murat Dağ - İnsan Hakları Başkanı

Mustafa Kumbasar - Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

Ebru Akdemir - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

Hayati Özyılmaz - İl Sekreteri"

Asıl Üyeler ise şu isimler oluştu; " Elif Aydın, Emine Sever, Emrah Öztürk, Erkan Bayram, Ertuğrul Karahan, Faruk Yürekseven, Fehmi Akçil, Hacı Bayram Çeliker, İsmail Gülesin, İsmail Suci, Kenan Şimşek, Lütfü İbişoğlu, Mehmet alkan, Muammer Akgün, Murat Cellat, Mustafa Şakşak, Nida Arasoğlu, Ömer Faruk Ül ker, Özlem Kaner, Recep Karataş, Rıdvan Kalkan, Rıdvan Karasu, Sabrullah Gündüz, Serap, Servet Tutkun, Soner Ulusoy, Şahin İncesu, Şeref Akbulut, Tahsin Oktay, Yakup Deniz, Yakup Küçük, Yavuz Bedir, Yavuz Sarı Ağar, Yusuf Bektaş"

Yedek Üyeler de şu isimlerden oluştu; "İsmail Özal Ersoy, Mete Koptagit, Bünyamin Biçer, Taner Ardahanlı, Muhammed Rıdvan Ekinci, Doğan Işık, Melek Pabuçcu, Adem Değirmencioğlu, Ahmet Beken, Tülin Demir, Sedat Aydın, Büşra Yıldız, Doğan Çomaklı, Burak Usandı, Nihade Meral Dönmez, Yener Efe, Cihan Keleş, Mısra Taşdemir, Cengiz Yıldırım, Aysel Uğan, Secahattin İçyar, Hayati tosun, Süleyman Hararlı, Zafer Şimşek, Şenol Kırmızıgül" - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'de görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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