AK Parti'de İstanbul adaylığı için isim sayısı azaldı - Son Dakika
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AK Parti'de İstanbul adaylığı için isim sayısı azaldı

AK Parti'de İstanbul adaylığı için isim sayısı azaldı

23.06.2023 22:18

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık için kulislerde öne çıkan isim sayısı Süleyman Soylu'nun Ankara için gündeme gelmesiyle birlikte 3'e düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un CHP'den geri alınması talimatını verirken, seçmenin beklentilerinin tek tek sorulacağını belirtti.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından gözünü 2024 yerel seçimlerine çeviren AK Parti'de herkes İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday gösterileceğini merak ediyor. Daha önce adaylık için kulislerde 4 isim ön plana çıkarken Süleyman Soylu'nun isminin Ankara için gündeme gelmesiyle aday olarak konuşulan isim sayısı 32e düştü.

"FETRET DEVRİ'NDEN ÇIKARTACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'a ayrı bir önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta teşkilata 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'un CHP'den mutlaka geri alınması talimatını veren Erdoğan, "İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İSMİ GEÇEN ADAY SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Hal böyleyken İstanbul için kimin aday gösterileceği de ayrı bir önem taşıyor. Daha önce kulislerde Murat Kurum, Tevfik Göksu, Süleyman Soylu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkmıştı. Ancak Soylu'nun isminin son dönemlerde Ankara için dillendirilmeye başlamasından sonra İstanbul için konuşulan aday sayısı da 3'e düştü.

TEVFİK GÖKSU RENK VERMİŞTİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "AK Parti yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği" ileri sürüldü. Ancak özellikle İBB meclisindeki muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun özellikle seçmenin belli bir kesiminde antipati uyandırdığını savunanların da olduğu gelen bilgiler arasında... Göksu'nun adaylığına karşı çıkan bu kesimin özellikle gençlerle iletişimi daha kuvvetli olacak bir ismin aday gösterilmesini istedikleri konuşuluyor.

"SEÇMENİN BEKLENTİLERİ TEK TEK SORULACAK"

Öte yandan büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak" talimatı verdi.

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Süleyman Soylu, Şadi Yazıcı, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

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