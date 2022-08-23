Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz toplantıya çağırdı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanı'nın Beştepe'den ayrılarak AK Parti Genel Merkezi'ne doğru yola çıktığı ifade edildi.
AK Parti'deki sürpriz toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve seçim süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler olacak. Toplantıya ekonomiyle ilgili bakanların yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Hayati Yazıcı'nın da katılması bekleniyor.
Toplantıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise hem kabinedeki isimlerin hem de AK Parti kurmaylarının bir araya gelecek olması. Cumhurbaşkanı liderliğindeki toplantıda bakanlar ve AK Partili kurmaylar arasında önemli konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.
Diğer yandan toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almadığı ve toplanma kararının gün içerisinde alınarak bakanlar ve genel başkan yardımcılarına iletildiği öğrenildi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak - Son Dakika