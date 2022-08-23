Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak

23.08.2022 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programında olmamasına rağmen ekonomiyle ilgili bakanları ve genel başkan yardımcılarını AK Parti Genel Merkezi'ne çağırdı. Toplantıda hem ekonomideki son gelişmelerin hem de seçim süreciyle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz toplantıya çağırdı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanı'nın Beştepe'den ayrılarak AK Parti Genel Merkezi'ne doğru yola çıktığı ifade edildi.

BAKANLAR VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KATILACAK

AK Parti'deki sürpriz toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve seçim süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler olacak. Toplantıya ekonomiyle ilgili bakanların yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Hayati Yazıcı'nın da katılması bekleniyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR

Toplantıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise hem kabinedeki isimlerin hem de AK Parti kurmaylarının bir araya gelecek olması. Cumhurbaşkanı liderliğindeki toplantıda bakanlar ve AK Partili kurmaylar arasında önemli konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

GÜNLÜK PROGRAMINDA YER ALMIYOR

Diğer yandan toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almadığı ve toplanma kararının gün içerisinde alınarak bakanlar ve genel başkan yardımcılarına iletildiği öğrenildi.

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AK Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak - Son Dakika


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