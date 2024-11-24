AK Parti Demirci İlçe Kongresi Gerçekleşti

Politika

Manisa'nın Demirci ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'ndeki kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Belediye Başkanı Erkan Kara ve partililer katıldı.

Arınç, burada yaptığı konuşmada, millete hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da göreve geldikleri günden bu yana önemli hizmet yaptıklarını dile getirdi.

Kongrede mevcut başkan Nurullah Akgün yeniden seçildi.