AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi ortamı zehirleyen bir dil - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi ortamı zehirleyen bir dil

AK Parti\'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e sert tepki: Siyasi ortamı zehirleyen bir dil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Numan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi. ''Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür'' diyen Çelik, ''Bu kampanya Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir'' ifadelerini kullandı.

17.04.2025 16:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılmasımümkün değildir.

Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden,Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir."

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki Can Atalay krizi hakkında eleştirilerde bulunarak, "Numan Bey'e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis başkan vekilimi tehdit etme! Katip üyemi tehdit etme! Bundan sonra da anayasaya aykırı bir adım atma! Savaş ilanı kabul ederim." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi ortamı zehirleyen bir dil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cihan Kışla:
    hep siz haklısınız zaten yaptığınız en iyi şeyler bile(zaten yok) halkın gözünde yok hükmünde artık önce bi empati kurmayı yapmayı öğrenin 15 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    nöbetçi konuşmacı çıktı Sarayın şaklabanı 15 6 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    24 sene gecti omrumun yarisibu aprtinin iktidari ile gecti .biraz kendinizi gorseniz tartsaniz keske hep karsi suclu bi kerede bizdede hata var deyiniz. 13 6 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu ülkede her kes suçta eşit değil mi ? Bu demokratik olmayan söylemler suç değil mi bunlar yavuz hırsız sen yargıda ki Bir davaya böyle savunamazsın suç var delil var bırak yarğı görevini yapsın gidersin avukatlarla dava dosyası na müdahil olursun o kadar çok ki çiğnedikleri kanun kitleleri arkasına alarak yapıyorlar 10 2 Yanıtla
  • onur pari:
    Sürtük dese sorun yoktu aslında. 10 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    demi bize zillet derken bir oy vermedik diye. o güzeldi demi 7 3 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    la oğlum daha özgür eve varmadan cevap hazır bunlarda birazda emekli için biraz hızlı olsakmı 5 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    sk 06 vizyonsuz bir yerin saray olması için tapusunun bir aileye yada saltanata ait yapı olması gerekir türkiye nin dev yapıları belgesel halinde YouTube da vizyon havada kağan denizde tcgg anadolu karada toog kımılın müridi seni 3 2 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Son dakika benim yorumumu niye kaldırdın lan, tarafsız ol 2 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    VİAGRA CI ÖZGÜR KONDOMCU ÖZGÜR 0 0 Yanıtla
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