AK Parti\'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e sert tepki: Siyasi ortamı zehirleyen bir dil

Szka788304:

Bu ülkede her kes suçta eşit değil mi ? Bu demokratik olmayan söylemler suç değil mi bunlar yavuz hırsız sen yargıda ki Bir davaya böyle savunamazsın suç var delil var bırak yarğı görevini yapsın gidersin avukatlarla dava dosyası na müdahil olursun o kadar çok ki çiğnedikleri kanun kitleleri arkasına alarak yapıyorlar