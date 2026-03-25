Beyaz Saray\'dan İran\'a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır

25.03.2026 21:33
İran ile devam eden savaşa ve yürütülen diplomatik temaslara ilişkin konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran'ın Washington ile anlaşmayı reddettiği iddiasına değinerek, "Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır. İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı" dedi. Leavitt ayrıca, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar" ifadelerini de kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran ile devam eden savaşa ve yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OPERASYONDAKİ HEDEFLERİMİZE ULAŞIYORUZ"

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonun başında 4 ile 6 hafta arasında bir süre öngördüğünü hatırlatarak, mevcut durumun bu planların önünde ilerlediğini belirtti. ABD ordusunun performansını öven Leavitt, "Şu anda tarihin en iyi ordusu kendi planlarının bile önünde gidiyor. Operasyondaki hedeflerimize ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIYAMET KOPARMAYA HAZIR, İRAN TEKRAR YANLIŞ BİR HESAP YAPMAMALI"

İran'ın ABD ile anlaşmayı reddettiği iddiasına değinen Sözcü Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu. Leavitt, "Trump blöf yapmaz. Kıyamet koparmaya hazır, İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı." ifadelerini kullanırken, Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor; ezildiklerinin farkındalar." şeklinde konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    trap hep yanliş yapiyor bayan 10 1 Yanıtla
  • Ümit Demir Ümit Demir :
    7 düvel ibliste savasiyor iran..helal olsunsize.. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 22:44:29.
