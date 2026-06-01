Başkan Subaşıoğlu; "Vatandaşlara zulmetmeyin"

01.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerini emlak vergilerinde fahiş artış yapmakla suçlayarak, vergilerin kanun çerçevesinde düzeltilmesi çağrısında bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'ndan CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerine çağrı yaptı. Başkan Subaşıoğlu, "İki belediye başkanına sesleniyorum. Vatandaşlara zulmetmeyin. Emlak vergilerini kanun çerçevesinde tekrar düzeltin" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşların kendisine ulaşarak, CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale Belediyeleri'nin emlak vergilerinde fahiş fiyatlar uyguladıklarını anlattıklarını belirtti. Başkan Subaşıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin kanuna aykırı davrandıklarını söyledi. "Merkezefendi ve Pamukkale Belediyeleri kanuna aykırı bir şekilde çok daha fazla artış yapmış durumdalar" diyen Başkan Subaşıoğlu, "Bayram sonrasında kıymetli hemşerilerimiz bizleri yoğun bir şekilde telefonla arıyorlar. Pamukkale ve Merkezefendi Belediyeleri emlak vergilerinde korkunç fahiş artışa imza atmış durumdalar. Oysaki kanunen en fazla 2 kat artış yapılabilecek. Merkezefendi ve Pamukkale Belediyeleri kanuna aykırı bir şekilde çok daha fazla artış yapmış durumdalar. İki belediye başkanına sesleniyorum. Vatandaşlara zulmetmeyin. Emlak vergilerini kanun çerçevesinde tekrar düzeltin" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, sözlerini "Bir hizmet yaptığınızda yok. Bu kadar parayı ne yapıyorsunuz? Millete zulmetmeyin. Kanuna uyun" ifadeleriyle tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
