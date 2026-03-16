AK Parti'den Çocuklar İçin Küresel Mücadele Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Çocuklar İçin Küresel Mücadele Vurgusu

AK Parti\'den Çocuklar İçin Küresel Mücadele Vurgusu
16.03.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Çocuk Gülerse Dünya Güler' iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden tüm çocuklar için mücadele ettiğini belirtti. Kaya, dijitalleşmenin çocuklar için hem fırsatlar hem de tehditler barındırdığını, bu nedenle yeni yasal düzenlemelerle çocukların korunacağını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele ediyor. Türkiye dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için, hepsinin huzurla geleceğe ulaşması için mücadele ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen 'Çocuk Gülerse Dünya Güler' iftar programına katıldı. Burada konuşan Kaya, dünyanın hiçbir yerinde çocukların eşit haklarda olmadığını, küresel siyasetin çocukları da ayrıştırdığını belirterek, "Türkiye din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele ediyor. Türkiye dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için, hepsinin huzurla geleceğe ulaşması için mücadele ediyor. Bugün dünyanın bütün çocuklarının yüzünü güldürmek için mücadele eden bir adam var o da Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Kaya, tüm dünyanın Türkiye'nin ne kadar merhametli, barışçıl ve mazluma kol kanat geren bir ülke olduğunu konuştuğunu belirterek AK Parti olarak yaptıkları her çalışma ve projede merkeze çocukları aldıklarını söyledi.

'ANA HEDEFİMİZ TEHDİTLERDEN UZAK KALMALARINI SAĞLAMAK'

Küreselleşen dünyada dijitalleşmenin çocuklar için büyük imkanları barındırdığı gibi tehditleri de içinde barındırdığını söyleyen Kaya, "Çocuklarımızın aklı ve kalbi, asıl işlevini yani muhakeme yeteneğini yerine getirmekten zaman zaman o dijital dünyada mahrum bırakılıyor. Okuyan, araştıran, sorgulayan çocuklarımız yerine dijital dünyanın adeta beynini oluşturduğu çocuklar, bu dünyanın, küresel dünyanın en büyük tehdidi ama biz dijitalleşen dünyada da çocuklarımızı korumak için yeni bir yasal düzenlemeyle hayata geçireceğiz. Burada da ana hedefimiz çocuklarımızın aklını, kalbini, muhakeme yeteneğini en iyi düzeyinde muhafaza etmek ve onların gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için tehditlerden uzak kalmalarını sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Politika AK Parti'den Çocuklar İçin Küresel Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:53:20. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Çocuklar İçin Küresel Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.