AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Bu millet ve devlet sadece bizler için değil, coğrafyamız ve dünya için bir umuttur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca 'Asrın Birlikteliği' temalı programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Bir dizi ziyaretlere katılan İleri, AK Parti İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. İleri, "2023 yılında yaşadığımız iki büyük depremle ülkemizin 11 ili maalesef ciddi bir sarsıntıya maruz kaldı. Ciddi yıkımlar yaşadı. Can kayıpları oldu ama felaketin hemen akabininde devlet ve millet kaynaşmasını dünyada görülebilecek belki de en güzel örneklerinden birisi yaşandı. İlk saatlerden itibaren devletimiz bütün kurumlarıyla, üst yönetimi ve bakanlarıyla saatler içerisinde sahaya intikal etti. Canla başla vatandaşa yardım etme noktasında işe koyuldu. Takip eden süreçte hepimiz şahit olduk. Millet büyük bir seferberlik başlattı. Bu memleketin her bölgesinden deprem bölgelerine yardımlar adeta sel oldu aktı. El birliğiyle millet ve devlet olarak büyük felaketin altından başarıyla kalktık. Öyle büyük felaketler milletler için aynı zamanda kimliklerini tekrar ortaya koymalarına da vesile oluyor. Böyle büyük sınamalar, bizim gibi büyük milletler için duruşlarını bir anlamda yeniden vesile etmenin vesilesi oluyor. Asrın felaketi diyoruz ama esasen, bin yılın felaketi diye de nitelendirebiliriz. Çünkü gerçekten bölge çok şiddetli iki depreme maruz kaldı. Bu büyük felakette gerektiği zaman nasıl bir ve beraber olduğunu, bu ülkede devlet ve millet kaynaşmasının nasıl her daim dimdik ayakta olduğunu o zor günlerde bütün dünyaya göstermiş oldu" dedi.

"Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu bu devletin ne kadar büyük bir devlet olduğunu bizler tekrar cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduk" diyen İleri, "O süreçte maalesef moral bozmaya çalışanların olduğunu da gördük. Dezenformasyon yapmaya çalışanları da gördük. Deprem bölgesine adeta deprem turisti olarak gelip deprem fotoğrafları verenlerin olduğunu da gördük. Depremde yaşanan acıları suiistimal ederek kendilerince siyaset devşirmeye çalışanların olduğunu da gördük. Ancak şunu ifade etmemiz lazım. Bu millet nasıl o zor günlerde bu büyük sınavı verdiyse bizlerde biliyoruz ki zor günlerde moral bozmaya çalışanların notunu çok net bir şekilde vermiştir. Allah bir daha bize böyle felaketler yaşatmasın. Allah devletimizin kudretini daim etsin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele etmeye ve koşmaya devam edeceğiz. Bu milletin ve devletin sekteye uğramasını bekleyenlere bu millete ve devlete tuzak kuranlara her daim, beklentilerinin boşa çıkacağını tekrardan göstereceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki bu millet ve devlet sadece bizler için değil, coğrafyamız ve dünya için bir umuttur. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu bilinçle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ise, "İçinde ilimizin de bulunduğu derin yara aldığımız 6 Şubat depreminin yıldönümü vesilesiyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca 'Asrın Birlikteliği' temalı programlar kapsamında ilimizde misafirlerimizi ağırladık. Bizler her daim, sahada olan hemşerilerimizle bir arada olan bu vesileyle de şehrimizin ve milletimizin nabzını tutan teşkilat mensuplarıyız. Bu vesileyle hem hane ziyaretleri, esnaf ziyaretleri gibi birçok programda hemşerilerimizle beraberdik" dedi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri'nin yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, MKYK üyeleri Kasım Bostan ve Muhammed Emin Saraç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile teşkilat üyeleri katıldı. - ELAZIĞ