AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika
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AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

08.08.2022 18:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olduktan birkaç ay sonra İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İnşaat mühendisi olan Kahraman'ın AK Parti'den Elazığ belediye başkan aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'nin elinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen İnşaat Mühendisi Mahmut Kahraman, son olarak İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

AK PARTİ'DEN ADAY OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

İSKİ Daire Başkanlığı'na atandığı dönemde AK Parti Elazığ Belediye Başkan Aday Adayı olduğu ortaya çıkan Kahraman, o dönem çok konuşuldu. Bu eleştirileri yanıtsız bırakan İBB yönetimi, Karaman'a önemli bir görev daha verdi. Karaman'ın yeni görevi, mail yoluyla duyuruldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İSKİ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika
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