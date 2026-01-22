AK Parti\'den emeklileri umutlandıran çıkış

TBMM'de en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme kabul edildi. Muhalefet görüşmeler sırasında emekliye Açlık Sınırı'nın 10 bin lira altındaki bu ücrete tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BU ÜCRETLER TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Özlem Zengin açıklamasında "Makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermek ve yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı. En kısa zamanda bu rakamları daha da artırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz. Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama artışı, geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da ne kadar ciddi bir süre içerisinde bir artış olduğunu da görüyoruz. Bunu buradan benim emekli kardeşlerimize ifadem şudur; en kısa zamanda Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar bir kez daha zaten gözden geçirilecektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

ERDOĞAN DA "EMEKLİLER BAŞIMIZIN TACIDIR" DEMİŞTİ

Emekli maaşlarıyla ilgili dün parti grubunda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3.319 lira artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. Dolar bazında 40 dolardı. Yeni düzenleme sonrasında 480 dolara çıkmış olacak. Ömürlerinin önemli bir kısmını ülkelerine hizmetle geçirmiş emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır" demişti.

ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK emeklileri maaş ödemelerini 17 Ocak itibariyle almaya başladı. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler zamsız olarak 16.881 TL olarak yatırıldı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 3.119 TL'lik zam farkı için ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.