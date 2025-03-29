AK Parti'den Saadet Partisi'ne İhale İddiaları Yanıtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ın, Elazığ Belediyemiz hakkındaki iddiaları tamamen kasıtlı ve gerçek dışıdır. Söz konusu ihale üç yıllık temizlik hizmetinde kullanma niteliğine haiz ve yakıt dahil 82 aracı kapsamaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ın, Elazığ Belediyemiz hakkındaki iddiaları tamamen kasıtlı ve gerçek dışıdır. Söz konusu ihale üç yıllık temizlik hizmetinde kullanma niteliğine haiz ve yakıt dahil 82 aracı kapsamaktadır. Gerçeği manipüle ederek, sanki 82 otomobil kiralanmış algısıyla iftira atmak siyasi etikle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İftiradan medet umanların AK belediyecilik anlayışını kirletmeye gücünün yetmeyeceğini söyleyen Demir, " Kamu İhale Kurumu'nun verilerinde, aynı hizmetin diğer belediyelerde gerçekleşen ihale rakamlarının çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, Kartal Belediyesi: 1,07 milyar TL (3 yıl) Beykoz Belediyesi, 438 milyon TL (1 yıl) Elazığ Belediyesi, 530 milyon TL (3 yıl) Tüm yerel yönetimlerimiz iş ve işlemlerinde milletimize karşı daima açık ve şeffaftır. İftiradan medet uman, çamur at izi kalsın siyasetinin AK Belediyecilik anlayışını kirletmeye gücü yetmeyecektir" dedi. - ANKARA