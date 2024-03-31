Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti\'den sert tepki

Politika

Sırrı Sakık\'ı çıldırtan görüntü: Hırsız var bu kentte

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlanırken sandıkların açılmasına dakikalar kala servis edilen bir anket sonucu ortalığı karıştırdı.

AK PARTİLİ İSİM SOSYAL MEDYADAN SERT ÇIKTI

Yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden servis edilen ankete AK Parti'den sert tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Kamuoyunun yüksek dikkatlerine. Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

"HİÇBİR BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ YOKTUR"

Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadelerini kullandı.