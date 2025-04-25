AK Parti'den TBMM'ye Kanun Teklifi

AK Parti, TBMM' başjkanlığı'na kanun teklifi verdi.

AK Parti, Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başanlığı'na sundu. Teklife göre kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kurum ve kuruluşlarda mesleğe özel yarışma sınavına tabi alımlarda yaş sınırı 35 olacak. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinin arasından seçilecek. Vergi incelemesine yetkili olanların görevlerini ifa ederken tarafsız olmalarını sağlamak amacıyla görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacaklar ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme yapamayacaklar.

Kanunla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürünün mali ve sosyal hakları da belirleniyor. TRT kurumunun ve kuracağı ve/veya ortak olacağı şirketlerin mal ve hizmet alımlarının yayıncılığın gerektirdiği usul, yöntem ve hıza uygun hale getirilmesi, bazı hizmetlerin daha ekonomik temin edilmesi, kurumun rekabet gücünün arttırılması, kurumun tedarik işleyişinin daha hızlı gerçekleştirilerek ihtiyacın karşılanabilmesi, kurulacak veya ortak olunacak şirketlerden piyasa şartlarında ekonomik mal ve hizmet gereksinimlerinin karşılanması, kurumun görevleri kapsamında ulusal ve uluslararası alanda gerekli yatırımların yapılabilmesi ve kurum personelinin kurulacak şirketlerde görevlendirilmesi amaçlanıyor.

Silahlı Kuvvetlerin İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun'da Milli Savunma Bakanına verilmiş olan yetkiler, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemlerde Savunma Sanayii Başkanına bırakılacak. - ANKARA