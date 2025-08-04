AK Parti'den Teşkilat Akademisi Eğitimi

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Ar-Ge ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu "Bu Senin Hikayen" eğitimi, teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir Ar-Ge Başkanı Serhat Tunç, programın açılışında yaptığı konuşmada, Teşkilat Akademisi'nin sadece eğitim programı değil, dava bilincini tazeleyen ve ortak hedefler etrafında buluşturan önemli bir yapı taşı olduğunu belirtti.

Bu programla birlikte yarınlara daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceklerini ifade eden Tunç, eğitim programına katılan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Akademinin ilk oturumunda geçmiş dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı sunumunda, AK Parti teşkilat yapısının geleceğe yönelik vizyonunu, yerel yönetim deneyimlerini ve parti içi dinamizmi katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumda, MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu sunumunda, değişen iletişim teknolojileri, sosyal medyanın siyasetteki etkisi ve AK Parti'nin bu alandaki yaklaşımlarına değindi.

Üçüncü oturumda GENAR Araştırma Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve yazar İhsan Aktaş, "AK Değerler" başlıklı konuşmasında, partinin kuruluş ilkeleri, toplumsal değerlerle ilişkisi ve siyasi duruşu üzerine değerlendirme sundu.

Son oturumda ise gazeteci Kenan Kıran "Sıkça Sorulan Sorular" sunumuyla, sahada en çok karşılaşılan sorulara nasıl cevap verilebileceği konusunda teşkilat mensuplarına pratik bilgiler ve yöntemler aktardı.

Programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.