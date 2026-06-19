AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Cemil Tugay'ın istifasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Cemil Tugay'ın istifasına ilişkin açıklama

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı\'dan Cemil Tugay\'ın istifasına ilişkin açıklama
19.06.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasını 'yapay siyasi süreç' olarak nitelendirerek, kentin asıl gündeminin altyapı, çevre ve hizmet sorunları olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin yaptığı açıklamada kentin asıl gündeminin siyasi tartışmalar değil, hizmet ve yatırım olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Saygılı, yaşanan gelişmeleri "yapay bir siyasi süreç" olarak nitelendirerek, kentin enerjisinin parti içi tartışmalarla heba edildiğini savundu. İzmir'in yerel yönetim kaynaklı çeşitli altyapı ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ileri süren Saygılı, belediyecilik anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Saygılı açıklamasında, "Bilindiği üzere fiilen İzmir, CHP belediyeleri tarafından yönetilemiyor. Kasıtlı olarak ilgilenilmiyor, çöp dağlarına, çevre felaketlerine, kentsel bir çürümeye terk ediliyor. Aynı şekilde sendika ağaları, kurultay baronları, bankamatik memurları, troller ve tetikçi bir kısım sözde medya üzerinden her gün zaman, enerji ve kaynak kaybediyor. Tüm bunlar fiilen CHP belediyeciliğinin, CHP'nin İzmir siyaset varlığının iflasını yıllardır göz önüne seriyordu" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in sorunları çözülmediği için istifa edilmeliydi"

Kentteki altyapı, kentsel dönüşüm, Körfez'deki koku problemi ve kooperatif iddiaları üzerinden tepki gösteren Saygılı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Madem ilkeli siyasetten, temiz ve demokratik siyaset kültüründen bahsediyorsunuz kirli gönül ilişkilerinin figürleri belediye kadrolarından istisnai memur yapılırken hepiniz istifa etmeliydiniz. Yandaşlarınız, ahbap ve çavuşlarınız bankamatik memuru yapıldığında istifa etmeliydiniz. İzmir çöp dağlarıyla dolduğunda, sokaklar ve caddeler yürünmez hale geldiğinde istifa etmeliydiniz. Körfez kötü kokusuyla İzmir'in yüzünü karartırken, atık sular hala Körfez'e boşaltıldığında istifa etmeliydiniz. Kooperatif skandalıyla kendi kadrolarınız İzmirlinin parasını gasp ettiğinde, binlerce İzmirli mağdur edildiğinde istifa etmeliydiniz. İşçilerin hakkını lüks tatil adalarında masasına meze yapan belediye başkanlarınızdan utanıp istifa etmeliydiniz. İzmir'de bilinen deprem riskine rağmen tek bir dönüşüm projesine imza atılmadığı, trafik sorunu çözülmediği, alt yapı çöktüğü, üst yapı çürüdüğü, siyasetin zemini yolsuzluk, irtikap ve rüşvetle zehirlendiği için istifa etmeliydiniz."

"İzmir'in tek gerçek gündemi eser ve hizmettir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının İzmir'in esas ihtiyaçlarını gölgelememesi gerektiğini vurgulayan Saygılı, kentin beklentilerine dikkat çekerek, "Bunca yönetim krizine, ahlaki çöküşe, akçeli ve yanlış işe bulaşan CHP'nin İzmir belediyeleri ve siyasi aktörleri ayan beyan ortadayken, birçoğunun yargı süreçleri devam ediyorken İzmir'in ve Türkiye'nin gündemiyle alakalı olmayan CHP, Bizans oyunlarında kaybettiği için 'küsüp oynamayan' kırık kalplerle İzmir ilgilenmemektedir. Bu gölge oyununa İzmir prim vermeyecektir. CHP'nin kavgası İzmir'i ilgilendirmemektedir. Sayın Tugay CHP çatısı altında olur ya da olmaz, bu onun siyasi pozisyonudur. İzmir dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de doğru planlama, proje, yatırım, eser ve hizmet beklemektedir. İzmir'in tek gerçek gündemi budur." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Cemil Tugay'ın istifasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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