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AK Parti'den turizme katkı

AK Parti\'den turizme katkı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunları ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmalarının kolaylaştırıldığını belirtti. İlgili bölümler için istihdamın geliştirilmesi ve turist rehberi niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Çince başta olmak üzere Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi için şartlar kolaylaştırılmaktadır.

09.02.2024 23:36
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AK Parti'den turizme katkı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler:

"Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunları ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanlar turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. İlgili bölümler için istihdamın geliştirilmesi, turist rehberi niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, " Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunları ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanlar turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. İlgili bölümler için istihdamın geliştirilmesi, turist rehberi niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Güler, AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda Turist Rehberliği ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi'ni TBMM sunacaklarını belirterek, AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın hazırladığı 14 maddelik bir kanun teklifi olduğunu ifade etti. Güler, "Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunları ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanlar turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. İlgili bölümler için istihdamın geliştirilmesi, turist rehberi niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Düzenlememizle birlikte seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin verdikleri hizmetler arasında, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendilerine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmeleri seyahat acentaları için 1618 sayılı kanun, turist rehberleri için 6326 sayılı kanun ile ayrı ayrı yaptırımları önermekteyiz. Çince başta olmak üzere Bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça azdır"dedi.

Kaynak: İHA

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