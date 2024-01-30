AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, adayların açıklanacağını duyurdu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 4 Şubat Pazar AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımı ile adayların açıklanacağını bildirdi.
Konuya dair açıklamalarda bulunan Güngör, Denizli'nin önemli bir etkinliğine liderlik edeceğini ifade ederek, "4 Şubat Pazar günü saat 14: 00'te Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan büyük bir aday tanıtım programına ev sahipliği yapacağız. Bu etkinlikte Denizli'nin 19 ilçesinden belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacak. Programın özel konuğu ise AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş olacak. Böylece, önemli bir siyasi figürün katılımıyla etkinlik daha da renklenecek" dedi.
Partisinin seçim bölgelerinde güçlü adaylarını tanıtarak seçim sürecine dair ilk adımı atmış olacağını ifade eden Başkan Güngör, "Aday tanıtım programının Denizli siyasi arenasında büyük bir yankı uyandırması beklenirken, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da katılımı, etkinliğe ayrı bir önem katacak. Denizli'nin 19 ilçesinden gelecek belediye başkan adayları, halka projelerini sunma ve kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar" diye konuştu. - DENİZLİ
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
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