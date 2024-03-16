AK Parti Denizli İl Teşkilatı Sandık Başkanlarına Eğitim Verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Denizli İl Teşkilatı Sandık Başkanlarına Eğitim Verdi

AK Parti Denizli İl Teşkilatı Sandık Başkanlarına Eğitim Verdi

Denizli'de AK Parti İl Teşkilatı tarafından sandık başkanlarına eğitim verildi. Eğitimin ardından AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi. Sandık ve mahalle başkanlarının katıldığı yemekte AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 'Denizli'de 'Gerçek Belediyecilik' için emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.

16.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:58
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Denizli'de AK Parti İl Teşkilatı tarafından sandık başkanlarına eğitim verildi. Eğitimin ardından AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi. Sandık ve mahalle başkanlarının katıldığı yemekte AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli'de 'Gerçek Belediyecilik' için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İl Başkanı Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir ve sandık ve mahalle başkanlarının katılımıyla iki bin kişiyle birlikte orucunu açıp iftar yaptı. Salondaki partililerle selamlaşan İl Başkanı Güngör, düzenlenen iftar yemeği için Pamukkale İlçe Teşkilatına teşekkür etti. İl Başkanı Güngör, yaptığı selamlama konuşmasında, "İl Seçim İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu sandık eğitimi' ni Pamukkale ve Merkezefendi başkanları ve yönetimlerinin katılım sağladığı eğitim programını gerçekleştirdik. Halkımızın emaneti oyların, sandık ve çevresinin korunmasında görevli sandık başkanlarımızın eğitimlerle bilgilerini tazelemek istedik. Seçim günü hiçbir sandıkta, en ufak bir sorun bile yaşanmasını istemiyoruz. Sandıkları gözümüz gibi koruyacağız. Denizli'mizin geleceği ve hepimizin güzel hayalleri için son 15 gün. Denizli'de 'Gerçek Belediyecilik' için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi

Güngör, "Osman Zolan ile yola devam"

İftar yemeğini düzenleyen AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatına teşekkür eden İl Başkanı Güngör, "AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatımızın düzenlediği mahalle başkanlarımızın ve sandık başkanlarımızın katılım sağladığı iftar programımız bugün başka bir güzel. Gece Gündüz fedakarca çalışan başta AK Parti Pamukkale İlçe Başkanımız Osman Özpek ve yönetimine, Kadın Kolları Başkanımız Münevver Biçakci Tekaslan ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız İlhan Soydan Dönmez e ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Denizli'mizde ve Türkiye'mizde seçimin galibi Aziz Milletimiz olacaktır. Yani AK Parti olacaktır. Cumhur ittifakı olacaktır. 31 Martta Cumhur ittifakımız bir zafere daha imza atacaktır. Milletimize inanıyoruz. Güveniyoruz. Seçimi inşallah büyük farklarla kazanacağız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek. Pamukkale'de Halil Pekdemir ile yola devam. Büyükşehir'de Osman Zolan ile yola devam. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur ittifakı yapar" dedi - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Teşkilatı Sandık Başkanlarına Eğitim Verdi - Son Dakika

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