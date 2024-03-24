AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar Nizamlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar Nizamlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar Nizamlar Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.

24.03.2024 13:14  Güncelleme: 13:21
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AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, yerel seçimlere sayılı günler kala ilçede ziyaretlerini sürdürüyor. Nizamlar Kadımehmetoğlu Mahallesi sakinleriyle buluşan Ulupınar'a AK Parti 26. dönem Milletvekili Hüseyin Şahin ve yurt dışından gelen iş adamları da destek verdi.

Görevde olduğu dönemde yapılan hizmetleri ve gelinen süreçte ilçenin durumuna değinen Ulupınar, projelerinden bahsederek şöyle dedi:

"Burada Milletvekilimiz Hüseyin Şahin ve Arslan Bir ağabeyimiz var. Bugün sizleri ziyarete geldik. 2002'den buyana her seçimde bu kardeşinize evladınıza sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun. AK Parti Zonguldak'ta en yüksek oyu Devrek'ten aldı. Bizde yaklaşık 15 sene aktif siyasette sizlere ve memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Alnımız ak, başımız dik tekrar karşınıza çıktık. 6 sene sonra karşınıza çıkmamızın sebebi ilçemiz hizmetten mahrum kaldı. Vatandaşlarımız sokakta 'çık, elini taşın altına koy' dediler. 30'lu yaşlarda yaptık şimdi daha iyisini yapacağız. 5 sene mevcut belediye başkanı görevde kaldı ve maalesef 200 milyon lira borç var. Belediye uçurumun kenarında ikramiyeleri bu ay ödeyemedi, böyle giderse maaşları, faturaları ödeyemez hale geldi. Tıkandı. Gelirken şurada seyir terası diye eser ortaya koydular. Şimdi ne yapacağız? Cenazede düğünde beraberdik. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Ama şimdi bu tecrübe ile çok daha iyisini yapacağız. Çevremiz var, tecrübemiz var. Ankara'da hükumetimiz var. 2004 yılında bizi seçtiniz. 2004 yılında Devrek'te kamu yatırımlarını tamamlamıştık. 2018 yılına kadar gençlik merkezi dahil Batı Karadeniz'in en modern terminalini yaptık. Stadımız Zonguldak'ta bile yok. Huzurevimiz, öğretmenevimiz, adliyemiz, itfaiye meydanı, üniversitemiz, yurtlarımız, askerlik şubesi binalarımız hepsini tamamlamıştık. Belediyemizin şu anda hizmet binası yok. Bizim yaptığımız terminalin çatı katında başkanlık makamı var. Bir kısmı Karşıyaka'da bir kısmı pazaryerinde bir kısmı itfaiyenin orada. Önce bir hizmet binası sonra şu şehir meydanına park yapalım. Kaymakamlığı da şehir dışına taşıyalım. Sordum 40 gündür vatandaşların istediği TOKİ. Önce 3 etap projemiz var. Sonra vatandaşlarımız dedi ki 'köpeklerden geçemiyoruz, inekler sokakta. Kanalizasyon derelere akıyor.' Filyos'a servis konulacak. Eski askeriyenin oraya küçük ölçekli OSB yapılacak. Şehir içindeki kamu kurumları mümkün olduğunca Egemenlik'e alacağız. Şehrin her tarafını yeşillendireceğiz. Kaldırım ve yollar işgal altında. Kaldırımları temizleyeceğiz, alt yapıyı yapacağız. Dünyaca ünlü bastonumuz var. Tur otobüsü bastoncular çarşısına geliyor. Çarşı rezil gibi. Tuvalete gidiyor kirli. Otobüse biniyor ve söylene söylene gidiyor. Bir daha da gelmiyor. Burası ile ilgili de düzenleme yapacağız."

Özcan Ulupınar'a destek veren Hüseyin Şahin ise "10 gün sonra Özcan Ulupınar kardeşimin sizlerin de desteği ile belediye başkanı olacağına inanıyorum. Meclis üyelerimiz var, parti yöneticilerimiz var, mahalle başkanlarımız var. Türkiye çok güzel bir yer. Mübarek bir yer. Özcan Ulupınar kardeşimizle mecliste oda komşuluğu yaptık. Bizim partinin toplantıları olduğu zaman önce birbirimize bakarız. Çok güzel projeleri var. Bakanlarımızla diyalogları çok iyi" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar Nizamlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar Nizamlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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