AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden: Diyarbakır\'ın 2 Milyonunun Hizmetkarı Olmaya Adayız

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Lice ilçesinde yaptığı konuşmada, birileri gibi molotof, top, ateş, mermi ve silaha talip olmadıklarını belirterek, projeleriyle halkın karşısına çıktığını ve Diyarbakır'ın 2 milyonunun hizmetkarı olmaya aday olduğunu söyledi.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden seçim çalışmaları çerçevesinde Kocaköy, Lice, Kulp, Silvan, Hazro, Eğil, Dicle ve Hani ilçelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçelerdeki belediye başkan adaylarının seçim bürolarının açılışlarını da gerçekleştiren Bilden'e milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Sait Yaz ile AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş ile AK Parti il teşkilatı üyeleri eşlik etti.
"Diyarbakır'ın 2 milyonunun hizmetkarı olmaya adayız"
Lice ilçesinde vatandaşlara seslenen AK Parti Büyükşehir adayı Bilden, projeleriyle halkın karşısına çıktıklarına vurgu yaparak DEM Parti'yi eleştirdi. Dem Parti'ye yönelik Kürtlerin hassas duygularını sömürerek kendi saltanatlarını sürdürdüklerini ifade eden Bilden, şöyle konuştu:
"Biz projelerimizle geldik, biz hizmetimizle geldik, 22 yıldır AK Parti bu ülkenin her köşesine hizmet getirdi, getirmeye de devam ediyoruz. Bunların yapmış olduğu tek bir iş yok, çaktıkları tek bir çivi yok, sadece sömürü, bizim Kürt kardeşlerimizin en hassas duygularını sömürerek kendi saltanatlarını sürdürüyorlar. Onu da geçtik bu sefer aileye saldırıyorlar, aile bizim inancımızın bir numaralı işidir, aile olmadan bir Müslüman bir Kürt yaşayabilir mi? Siz şundan emin olunuz ki seçildiğimiz zaman rozetlerimizi çıkartacağız, nasıl ki 22 yıldır hiç parti rozetine bakmadan herkesin yolunu, işini, aşını çözdüysek bu kardeşleriniz olarak Diyarbakır'ın 2 milyonunun hizmetkarı olmaya adayız".
Birileri gibi molotof, top, ateş, mermi ve silaha talip olmadıklarını aktaran Bilden, kendisi ile rakiplerinin kıyas yapılmasını isteyerek şunları söyledi:
"Biz çöpü toplamak istiyoruz, asfalt yapmak istiyoruz, park yapmak istiyoruz, kardeşlerimize iş imkanı oluşturmak istiyoruz, ablalarımızın rahat bir ortamda huzurlu bir ortamda yaşamalarını istiyoruz, yaşlılarımızın rahat bir şekilde kalan ömürlerini huzurlu bir şekilde Lice'de geçirmelerini istiyoruz, buna talibiz. Biz birileri gibi molotof, top, ateş, mermi, silaha talip değiliz, artık sizin bunlara dur demeniz lazım. 40 yıldır bunların bu memlekete yaptıkları hiçbir hizmet yoktur. Bir kıyas yapın ne olursunuz kıymetli Liceliler, buradakiler benim gönüldaşlarım, lütfen DEM Partiye gönül vermiş kardeşlerim siz de bizim kardeşlerimizsiniz, biz düşman değiliz, sizin adaylarınızla rakibiz, sizinle kardeşiz, lütfen bizi anlayınız. Biz size gelecek vadediyoruz, ben istiyorum ki Lice'mizden uçak mühendisleri çıksın, mimarlar çıksın, doktorlar çıksın, ben bir kardeşinizim Türkiye'nin çok önemli yerlerinde görev yaptın AFAD Başkanlığı yaptım, başka kurumlarda önemli görevlerde bulundum, Lice'den de kardeşlerimiz çıksın ve biz üç yıl, beş yıl, on yıl sonra bu kardeşlerimize bu makamları, bu koltukları teslim etmek istiyoruz. Biz bu ülkeye faydalı evlatlar yetiştirmek istiyoruz projelerimizin gerçek amacı budur, projelerimizin ikinci amacı da size iş imkanı sağlamaktır". - DİYARBAKIR
Son Dakika › Politika › AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden: Diyarbakır'ın 2 Milyonunun Hizmetkarı Olmaya Adayız - Son Dakika
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