AK Parti Diyarbakır'da seçim startını verdi

Belediye Başkan adayının ilk buluşması AK Parti teşkilatıyla oldu

DİYARBAKIR - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 31 Mart'taki yerel seçim çalışmasının startını vererek, ilk buluşmasını teşkilat üyeleriyle gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Halis Bilden'i açıklamıştı. Bilden, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Basın ve Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Burada açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, Bilden'in yerel yönetim konusundaki geçmiş tecrübesi nedeniyle halka hizmet etmek konusunda kararlı bir aday olduğunu söyledi.

Ocak, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şehrimiz için seçim startını vermiş bulunmaktayız. Bu seçimler toplumumuzun geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktasıdır. Partimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi güçlü mücadelesi ve halka hizmet anlayışıyla yerel yönetimlerde gerçek değişimleri gerçekleştirmek için hepimiz hazır beklemekteyiz. Adayımız Mehmet Halis Bilden yerel yönetim konusundaki geçmiş tecrübeleri ve bürokrasiye olan engin bilgisiyle halka hizmet etmek konusunda kararlı bir adayımızdır. Kendisinin Diyarbakır sevdası hepimizi heyecanlandırmaktadır" dedi.

Diyarbakırlı olduğu şehre hizmet etmekten mutluluk duyacağını dile getiren AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Halis Bilden ise, şunları kaydetti:

"31 Mart tarihinde halkımız yerel idarecilerini belirlemek üzere sandık başına gidecektir. Yerel seçimlerin ülkemiz, bölgemiz ve Diyarbakır'ımız için hayırlar vesile olur inşallah. Seçimler, demokrasinin temel şartıdır. Demokrasinin şenliği, demokrasinin bayramı seçimlerdir. 31 Mart seçiminde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimizin ve teşkilatımızın teveccühüyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Evladı olmaktan büyük bir onur duyduğum bu kadim şehre hizmet etmek için tarifi imkansız bir heyecan, heves ve mutluluk içerisindeyim."

Sosyal belediyeciliğin zeminini genişleteceğini ifade eden Bilden, "Biz bir bütün olarak partimizle, milletvekillerimizle ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte Diyarbakır'ımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde, her caddesinde ve her köyünde olacağız. Sizlerle beraber olacağız. Seçim kampanyamız boyunca şehrimizin çehresini değiştirecek plan ve projelerimizi peyderpey siz değerli halkımızın beğenisine sunacağız. Daha iyiye varmak ve Diyarbakır'ımızı hak ettiği üst seviyelere çıkarmak için el birliğiyle hep beraber gayret edeceğiz. Şehrimizin dezavantajlı kesimlerinin, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların, yetimlerin ve dar gelirlilerin sürekli yanında duracağım. Sosyal belediyeciliğin zeminini mümkün olduğunca genişleteceğim" diye konuştu.

Bilden'e, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve ilçe başkanları eşlik etti.