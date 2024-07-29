AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna İstifa Etti

Politika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna düzenlediği basın toplantısı ile ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Edremit AK Parti İlçe Binası'nda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Mustafa Tuna gördüğü lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini ifade etti. Basın toplantısına basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Tuna bundan sonra da AK Parti için her zaman göreve devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR