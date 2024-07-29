AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna İstifa Etti

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna İstifa Etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna, düzenlediği basın toplantısıyla ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, istifasının gerekçelerini belirtmedi ancak AK Parti'ye olan bağlılığını vurguladı.

29.07.2024 16:45
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna düzenlediği basın toplantısı ile ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Edremit AK Parti İlçe Binası'nda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Mustafa Tuna gördüğü lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini ifade etti. Basın toplantısına basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Tuna bundan sonra da AK Parti için her zaman göreve devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna İstifa Etti - Son Dakika
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