Başkan Yıldırım'ın Erzurum çıkarması - Son Dakika
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Başkan Yıldırım'ın Erzurum çıkarması

10.08.2022 13:11
Başkan Yıldırım'ın Erzurum çıkarması

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum'da bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum'da bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yardımcıları ve beraberindeki yönetim kuruluyla birlikte bir dizi temaslarda bulunmak üzere kardeş şehir Erzurum'a gitti. Burada ilk olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden heyet, İl Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı. Başkan Yıldırım ve Öz, bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Biz burada kendimizi evimizde kabul ediyoruz. Kendilerini ziyaret ettik. Elazığspor burada misafir ediyorlar. Hem il başkanıma hem de belediye başkanıma misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siyaset alanında da değerli fikirlerinden istifade ettik. Kendisi yılların tecrübesidir" dedi.

Ortak akıl ve fikirle hareket eden arkadaş olduklarını aktaran Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Ara ara da istişarelerimiz oluyor. Elazığ ile Erzurum'un birbiri ile olan muhabbetini herkes biliyor. Bu muhabbetin gelişmesine bu katkı olacak. Başkanıma ve yönetimine geldikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ardından Başkan Yıldırım ve Öz, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Sekmen, kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında başkanlara bilgi verdi. Elazığ ve Erzurum'un aynı kültürü paylaştığını aktaran Belediye Başkanı Öz, Yıldırım ve ekibine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Erzurum ve Elazığ'ın kardeş iki şehir olduğunu vurgulayan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Çok uzun yıllara dayanan kardeşlikleri var. İç içe girmiş özellikleri var. Burada bizlerde son derece mutluyuz. Yönetimimiz burada. Hep birlikte ziyaretlere geldik" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Emin Öz, Erzurum, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım'ın Erzurum çıkarması - Son Dakika

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