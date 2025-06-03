AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Terörsüz Türkiye için kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Terörsüz Türkiye için kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı"

03.06.2025 14:45
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Terörsüz Türkiye için kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı" "Teröre harcanan para, Türkiye yatırımı anlamında kullanılsaydı, ülke belki farklı bir yerdeydi" "Van'da yaşananları tüm Van halkına mal etmek doğru olmaz" AK Parti Elazığ İl...

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Terörsüz Türkiye için kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı"

"Teröre harcanan para, Türkiye yatırımı anlamında kullanılsaydı, ülke belki farklı bir yerdeydi"

" Van'da yaşananları tüm Van halkına mal etmek doğru olmaz"

ELAZIĞ - AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım terörsüz Türkiye konusuna değinerek, "Kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı. Yapılan şeylerin hepsine sizlerin şahit olduğunu yürekten söyleyebilirim. Bunu hep birlikte bu ülkenin insanları olarak bu sürecin, pozitif anlamda sonuçlanmasına gayret göstermek zorundayız" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yıldırım daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye'nin ülke gündemini çok yakından ilgilendiren, bu coğrafyanın hatta coğrafya dışına taşmış bölgeleri de ilgilendiren çok önemli sürecin takip edildiğini belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "İnşallah hepimizin beklediği sonuç gerçekleşecek. Terörsüz Türkiye birkaç cümle ile geçilecek bir olay değildir. Yaklaşık 40 yılı aşkındır ülkenin içinde bulunduğu bir terör belası ile karşı karşıyaydık. Bu terörsüz Türkiye ile bundan sonraki süreçte artık, ne bir ölümün ne de farklı bir olayın yaşanmadığı insanların barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, zaten geçmişte de kardeşlik ve barış içerisinde yaşarken istenmeyen bir takım sebeplerden dolayı süreç bu hale getirilmiştir. İnşallah sonu hepimizin içine sinecek şekilde sonuçlanacaktır. Mutlaka tereddütlerimiz olabilir ama şunu söyleyeyim, kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı. Yapılan şeylerin hepsine sizlerin şahit olduğunu yürekten söyleyebilirim. Bunu hep birlikte bu ülkenin insanları olarak bu sürecin, pozitif anlamda sonuçlanmasına gayret göstermek zorundayız. Canları yanan şehit düşen aileler var. Kabullenmesi kolay olmayan şeyler ama günün sonunda bunu hep birlikte kabullenip bundan sonraki süreçte de terörsüz Türkiye'den arınmış bir Türkiye'nin kendi coğrafyasında ve bölgede şuana kadar gelmiş olduğu yerin çok daha üstüne çıkarak çok önemli şeyler olacağına kanaatim var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bu bölgede değil, dünyada bir lider olma yolundaki pozisyonunu çok önemsiyorum. Teröre harcanan rakamların çok büyük olduğunu biliyoruz. Teröre harcanan bu paraların Türkiye'ye yatırım anlamında İHA ve SİHA gibi ürünlere yatırmış olsaydık, bugün ülke belki farklı bir yerdeydi. İnşallah bu süreci de sağlıklı bir şekilde sonuçlandıracağız" diye konuştu.

"Sporun kardeşlik ve birleştirici gücünü ön planda tutamadık"

Geçtiğimiz hafta oynanan Elazığ spor Vanspor maçına da değinen Başkan Yıldırım, "Elbette ki sonuç itibariyle sonuca sevinen bir Elazığlının olduğuna inanmıyorum. Gönlümüz Elazığspor'un 1. Lige yükselmesiydi ama maalesef olmadı. Sporun kardeşlik ve birleştirici gücünü maalesef ön planda tutamadık. Ben bunu kimseye bir atıfta bulunmadan kendi nefsim için söylüyorum. Ben ve diğer siyasi aktörlerimiz de elimizden gelen gayreti sarf etmemize rağmen istenilen sonuç elde edilmemiştir. Milletvekillerimiz, Elazığ Belediye Başkanımız ve ben bu konuya hiçbir zaman duyarsız kalmadık. Şunu da yeniden fark etmemiz gerekiyor. Bu şehirde öfkenin ve kinin yükseltilmesi, sadece bir karşı takım olarak söylemiyorum, öfke ve kinin yükseltilmesinin bir faydasının olmayacağını defalarca gördük. Ben bunun oluşmaması için çok gayret sarf ettim. Sağduyu konusunda her bir siyasi aktörlerimiz bu konuda gayret sarf ettiler ama yetmedi. Demek ki bir yerlerde eksiklik var. O eksikliği de önce kendimi gözden geçirerek görmeye çalışıyorum. Daha sonra da bu şehirde yaşayan her kardeşimin de gözden geçirdiğini düşünüyorum. Elazığ bu değildi, Elazığ'ın bu şekilde anılmaması gerekiyordu. Elbette ki bir takım haksızlıklar oldu. Ben Van'daki deplasmana da gittim ama deplasmandan sonra öfke yükselten en ufak bir açıklamam olmadı. Sporda bir takım şeyler olur. Van'da oynanan maçta kendi aracımın camı kırıldı olabilir. Bunu Vanlı vatandaşlarımızın tamamına mahal etmek yanlış olur. Spor camiası içerisinde bir takım agresif hareketler oluyor olmaya da devam edecek. Ben inanın Van'dan döndükten sonra istişare ettiğim her bir kardeşime şunu anlatmaya çalıştım. Bu ülkede spor alanında öyle şeyler yaşandı ki bir çoğunuzun hatırlayacağı Kayseri ile Sivas arasında oynanan maçtan dolayı 30 kişinin vefat ettiğini ve uzun yıllar aynı liglerde yer almadığını gördük. Allah korusun bu tür facialara dönebilir. Haksızlıkların takipçisi olmak durumundayız olduğumuzu da düşünüyoruz. Sonuç buymuş, kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Nasip olursa önümüzdeki sene istediğimiz hedefe ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: 'Terörsüz Türkiye için kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yapılmadı' - Son Dakika

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