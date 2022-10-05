AK Parti'li Aydemir: "Erzurum, çehresi değişmiş bir il haline geldi" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Erzurum, çehresi değişmiş bir il haline geldi"

05.10.2022 12:16
AK Parti'li Aydemir: "Erzurum, çehresi değişmiş bir il haline geldi"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla Erzurum'un çehresinin değiştiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla Erzurum'un çehresinin değiştiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzurum ve ilçelerine yapılan yatırımları, hizmetleri anlattı.

Erzurum'a yapılan tüm hizmetlerde milletvekillerinin emeği olduğunu belirten Aydemir, "Bazen 'milletvekili ne yaptı?' diye soruluyor. Ne yapmadık ki... Yapılan her şeyde Meclis'teki milletvekillerinin emeği var. Gece yarılarına, sabahlara kadar çalışan milletvekilleri var. Erzurum'da eşi emsali olmayan, 1600 yataklı şehir hastanesi, tüm ilçelerde şehir hastanesi kıvamında hastaneler yapmışız. Tabii ki bu yatırımların gerçekleşmesine vesile olan en zirvedeki isim Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." diye konuştu.

Aydemir, ulaşım, turizm, üretim ve istihdam alanlarındaki yatırımlarla Erzurum'un geliştiğine, büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Akla hayale gelmeyecek paralar harcanıyor ve oralarda değişim, dönüşüm yaşanıyor ve şehirlerimiz muhteşem bir hale dönüşüyor. Erzurum çehresi değişmiş bir il haline geldi. Kiminle geldi, bizimle. Biz bu hizmetleri millet adına yapıyoruz ve 'çok anlatmayalım, abartmayalım' diyoruz. O yüzden Erzurum'daki yatırımları ilk defa anlatıyoruz. Biz mütevazı bir kadroyuz. Millet adına yapıyoruz, 'millet bilsin, yeter' diyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan tavsiyem var; Erzurum'a tabii ki gelsin, baş üstüne ama geldiğinde belediyemizin hizmetlerine bir baksın, hizmet nasıl yapılıyor öğrensin. Aynı şeyi Ankara için de söylüyorum. Hele hele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, insanlara orada eziyet çektiren bir insan, gelsin hizmeti Erzurum Büyükşehir Belediyesinden görsün. En küçük ilçemizde bile oralardan daha iyi hizmet sunuluyor belediyelerde."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Erzurum, çehresi değişmiş bir il haline geldi' - Son Dakika

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