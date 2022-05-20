AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin

2019'da Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin olarak yayımladığı, "Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin"mesajı gerekçe gösterilerek o dönem AK Parti'den ihraç edilen eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Türkiye'de yaşayan sığınmacı sayısıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"KAYNAĞI MİT OLAN BİRİ VATANDAŞLIK ALANLARIN SAYISININ 8 MİLYON 800 BİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Gerçek Gündem'deki habere göre, Youtube'da Şaban Sevinç'in "Bizim TV" kanalına konuk olan Bakır, vatandaşlık alanların sadece sığınmacılar olmadığını 250 bin dolara konut alanların da bunlara dahil olduğunu öne sürdü. Eski vekil Bakır, "Vatandaşlığı bir kişi almıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan kişi 'pasaport yırtıldı' vs. gibi bahanelerle başkalarını da kendi çocuğu gibi gösterip birkaç kişiyi daha dahil ediyor. Türkiye'de vatandaşlık alanların sayısı 8 milyon 800 bin. Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyecek Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi" dedi.

"3 MİLYON 800 BİN SIĞINMACI OY KULLANACAK"

250 bin dolara ev alan kişinin vatandaşlık aldıktan sonra sahip olduğu konutu satarak elde ettiği gelirle başkalarına da vatandaşlık aldığını söyleyen Bakır "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi.

8 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 800 bininin oy kullanacağını iddia eden Bakır, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" diye konuştu.