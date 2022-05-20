AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin

20.05.2022 10:58
AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin

Eski AK Parti Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Türkiye'de yaşayan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısının 8 milyon 800 bin olduğunu öne süren Bakır, "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi.

2019'da Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin olarak yayımladığı, "Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin"mesajı gerekçe gösterilerek o dönem AK Parti'den ihraç edilen eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Türkiye'de yaşayan sığınmacı sayısıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"KAYNAĞI MİT OLAN BİRİ VATANDAŞLIK ALANLARIN SAYISININ 8 MİLYON 800 BİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Gerçek Gündem'deki habere göre, Youtube'da Şaban Sevinç'in "Bizim TV" kanalına konuk olan Bakır, vatandaşlık alanların sadece sığınmacılar olmadığını 250 bin dolara konut alanların da bunlara dahil olduğunu öne sürdü. Eski vekil Bakır, "Vatandaşlığı bir kişi almıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan kişi 'pasaport yırtıldı' vs. gibi bahanelerle başkalarını da kendi çocuğu gibi gösterip birkaç kişiyi daha dahil ediyor. Türkiye'de vatandaşlık alanların sayısı 8 milyon 800 bin. Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyecek Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi" dedi.

"3 MİLYON 800 BİN SIĞINMACI OY KULLANACAK"

250 bin dolara ev alan kişinin vatandaşlık aldıktan sonra sahip olduğu konutu satarak elde ettiği gelirle başkalarına da vatandaşlık aldığını söyleyen Bakır "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi.

8 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 800 bininin oy kullanacağını iddia eden Bakır, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, gençleri Adana'daki buluşmaya davet etti Açıklaması AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, gençleri Adana'daki buluşmaya davet etti Açıklaması

Pelin Gündeş Bakır, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin - Son Dakika


Son Dakika
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
10:50 Eskişehir'deki define cinayetinde karar! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası verildi
10:42 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
10:22 CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolundaki önemli bir viraj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement