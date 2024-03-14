AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu: \'Seçimleri kazanıyoruz\'

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yerel seçim anketlerinde önde olduklarını yineleyerek, "Seçimleri kazanıyoruz" dedi.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Ramazan ayında vatandaşlarla iftarda buluşmaya devam ediyor. Yaklaşan seçim çalışmaları çerçevesinde gün içerisinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte AK Parti Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı ve Yiğitler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Toprak tarafından organize edilen iftar yemeğinde Emek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve iftar yemeğinin ardından misafirlere seslenen Hatipoğlu, AK Parti'nin büyükşehir belediyesi anket sonuçlarında önde olduğunu yeniden açıkladı. Hatipoğlu, "Emek Mahallesi'nde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarımız, sizlere bir müjde vermek istiyorum; son gelen anketlerimizde çok iyi durumdayız. Seçimi kazanıyoruz. İnşallah son iki haftada da çok çalışıp bunu garantileyeceğiz. Sizlerin gösterdiği bu destek bizim için çok önemli. Bu Ramazan gününde teşkilatımız ile birlikte sokaklarda gezerek, vatabdaşımızı dinliyoruz. İftarlardan sonra kahveleri ve köyleri geziyoruz. İnşallah bu performansımızı arttırarak, son iki haftada daha da çok çalışarak, bir aksilik olmasına izin vermeyeceğiz. Hepinize bu çalışmalara verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine, AK Parti MKYK üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR