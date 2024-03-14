AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yerel seçim anketlerinde önde olduklarını yineleyerek, "Seçimleri kazanıyoruz" dedi.
AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Ramazan ayında vatandaşlarla iftarda buluşmaya devam ediyor. Yaklaşan seçim çalışmaları çerçevesinde gün içerisinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte AK Parti Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı ve Yiğitler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Toprak tarafından organize edilen iftar yemeğinde Emek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve iftar yemeğinin ardından misafirlere seslenen Hatipoğlu, AK Parti'nin büyükşehir belediyesi anket sonuçlarında önde olduğunu yeniden açıkladı. Hatipoğlu, "Emek Mahallesi'nde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarımız, sizlere bir müjde vermek istiyorum; son gelen anketlerimizde çok iyi durumdayız. Seçimi kazanıyoruz. İnşallah son iki haftada da çok çalışıp bunu garantileyeceğiz. Sizlerin gösterdiği bu destek bizim için çok önemli. Bu Ramazan gününde teşkilatımız ile birlikte sokaklarda gezerek, vatabdaşımızı dinliyoruz. İftarlardan sonra kahveleri ve köyleri geziyoruz. İnşallah bu performansımızı arttırarak, son iki haftada daha da çok çalışarak, bir aksilik olmasına izin vermeyeceğiz. Hepinize bu çalışmalara verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İftar yemeğine, AK Parti MKYK üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu: 'Seçimleri kazanıyoruz' - Son Dakika
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönem için alacakları 5 yıllık vize sayesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceklerini açıkladı. Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde yapılan esnaf ziyaretinde projelerini anlattı ve halkın büyük memnuniyetini dile getirdi.
Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 'Roman Kültür Evi' projesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Proje, Roman vatandaşların sosyalleşebileceği, kafe, kütüphane ve etkinlik alanlarına sahip bir merkez olacak.
Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı otomobil ve araç motorları ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, 227 personelin katılımıyla kent genelinde yapılan kontrollerde 2 bin 111 kişinin bilgileri sorgulandı. 7 zanlı gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Ayrıca, 372 umuma açık yer kontrol edilirken, 969 araç denetlendi ve 54 araç sürücüsüne toplam 185 bin 475 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi.
Zonguldak'ta geçen yıl AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücünün, suçun taksirli suç olması ve tutuklamanın tedbir niteliği göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin başsağlığı dileklerini iletti.
Adana'da çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaisalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk ayrıca, hudutlarda son bir haftada 138 yasa dışı geçiş girişimi olduğunu ve bunlardan 4'ünün terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terörle mücadeledeki başarıları ve sınır güvenliği konularını da açıkladı. Ayrıca, Bakan Güler'in Irak ziyareti ve Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı hakkında bilgi verildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevli olan ve geçirildiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayımladı. Kazada yaralanan polis memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun.
Sizin düşünceleriniz neler ?