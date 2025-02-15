AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 8. Büyük Olağan Kongre için tren seferi düzenliyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 8. Büyük Olağan Kongre için tren seferi düzenliyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 8. Büyük Olağan Kongre için tren seferi düzenliyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 23 Şubat'ta yapılacak 8. Büyük Olağan Kongre için Eskişehir'den Ankara'ya gidecek partililer için haftaya pazar günü saat 20.00'de bir tren seferi düzenleyeceklerini açıkladı. Toplantıda, kongre süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metni üzerine yaptıkları çalışmaları değerlendirdiler.

15.02.2025 17:09
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, parti mensupları ile 8. Büyük Olağan Kongre hakkında bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini ve kongreye Eskişehir'den gidecek AK Partililer için haftaya bir trenin Ankara'ya hareket edeceğini açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, AK Parti Genel Merkezi'nin yapay zeka destekleriyle beraber taradığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya yapacağı 8. Büyük Olağan Kongre sürecindeki konuşma metnine girecek noktaları değerlendirdi. Bu süreçle ilgili kongre delegeleri ile beraber bir istişare toplantısı düzenleyen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, detayları paylaşmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Albayrak, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek kongreye Eskişehir'den gidecek AK Partililer için haftaya pazar günü saat 20.00'de bir trenin Ankara'ya hareket edeceğini açıkladı.

"23 Şubat'taki büyük kongremizle ilgili planlamaları ele aldık"

Başkan Albayrak, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Bugün yapmış olduğumuz bu toplantı ve program, genel merkezimizin talimatları doğrultusunda büyük kongre delegelerimizle beraber yürütmüş olduğumuz süreci, özellikle ortak akıl noktasında yürüttüğümüz çalışmaları ve akabinde 11 başlık adı altında Türkiye'mizin yarınlarına yürüyecek ve Türkiye'mizin yarınlarını inşallah delegelerimizle belirleyeceğimiz konuları kapsıyor. Ayrıca, genel merkezimizin yapay zeka destekleriyle beraber taradığı ve Cumhurbaşkanımızın inşallah haftaya yapacağı 8. Büyük Olağan Kongre sürecindeki konuşma metnine girecek noktaları değerlendirdik. Bu süreçte, haftaya yapacağımız organizasyonla alakalı büyük kongre delegelerimizle beraber bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamızın en büyük nedeni, biliyorsunuz ki Eskişehir'deki 14 ilçemizi 4 aylık bir zaman dilimi içerisinde coşkuyla ve heyecanla tamamlamış olmamızdır. En sonunda, 8. Eskişehir İl Kongremizi yaptıktan sonra, 23 Şubat'taki büyük kongremizle ilgili planlamaları ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Haftaya pazar günü bir tren Eskişehir'den Ankara'ya hareket edecek"

Kongre delegelerine, milletvekillerine ve MKYK üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah, bu süreci tamamlamak ve haftaya, 23 Şubat'ta yapacağımız genel merkez büyük olağan kongremizde tüm AK Parti ailemizi ve Eskişehir'deki tüm AK Partilileri Ankara'ya davet etmek amacıyla bu basın açıklamasını yapıyoruz. Allah nasip ederse, haftaya pazar günü saat 20.00'de tren garından bir trenimiz Ankara'ya hareket edecek. Buradan tüm Eskişehir'deki AK Partili dostlarımızı ve Eskişehirlileri de davet etmek istiyorum. 8. Olağan Kongremizin hem ülkemize hem de şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 8. Büyük Olağan Kongre için tren seferi düzenliyor - Son Dakika

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