Eskişehir\'de Gençlik Kolları Kongresi

Politika

Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın mesajları okundu. Gençlik kolları tarafından hazırlanan animasyon filminin gösterimi ve konuşmalarla devam eden program, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Kongreye AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleri Derya Çıraklı ile Mustafa Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, delegeler ve partililer katıldı. - ESKİŞEHİR