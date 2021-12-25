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AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

25.12.2021 16:50
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki pitbull saldırısı olayına ilişkin, "O yavru paramparça oluyor, bu adamlar, 'Babasını nasıl kandırırız' gayretinde.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki pitbull saldırısı olayına ilişkin, "O yavru paramparça oluyor, bu adamlar, 'Babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Erdoğan, Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanması olayına değinerek, "Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Şimdi tabii bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor." diye konuştu.

Asiye'nin dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesine nakledildiğini ve orada gerekli operasyonların yapılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii ilginç olan bir şey var, şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hala bu adamlar 'acaba babasını nasıl aldatırız, nasıl kandırırız?' bunun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız, bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Ama biz de anneyi de, babayı da, yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve alanında ülkemizde de dünyada da parmakla gösterilen doktorlarımıza inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, Asiye yavrumuzu da inşallah kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz ve onu da inşallah çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz."

"Biz milletimize inandık"

Yaşanılan onca sıkıntıya rağmen vatandaşa, "Nerede bu devlet?" dedirtmediklerini ve dedirtmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldıklarını söyledi.

Erdoğan, iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi, esnaf ve çalışanlara sağladıkları destek ve teşviklerle onların yanlarında olduklarını kaydetti.

Özellikle toplumun en korunmasız kesimlerini sosyal destek ödemeleriyle ayakta tutmaya özel önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Muhalefet çözümü IMF reçetelerinde görürken biz milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, Gaziantep gibi lokomotif şehirlerimizin azmine, gayretine, üretkenliğine sonuna kadar itimat ettik." dedi.

"Siyaset, kritik dönemlerde ülkesi ve milleti adına zor kararlar almayı gerektirir"

Belirsizliğin hüküm sürdüğü o günlerde sadece Gaziantep'te toplam yatırım bedeli 15 milyar lirayı bulan 300 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, çoğunluğu 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bu yatırımlarla 45 bin kişiye doğrudan, 100 binine de dolaylı olarak istihdam imkanı sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, bunun yanında İstanbul'dan Ankara'ya, Kocaeli'den Konya'ya kadar ülkenin dört bir köşesinde yatırımları, yeni fabrikaları, yolları, tünelleri, otoyolları, enerji tesislerini hayata geçirdiklerine dikkati çekti. Böylece şartlar ne olursa olsun yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan taviz vermeyeceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyaset, kritik dönemlerde ülkesi ve milleti adına zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi de ikbal peşinde koşmak değil, emanetini taşıdığı milletine karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar, tarihin önlerini açtığı fırsat pencerelerini de göremez. Bunun için sık sık 'siyasetin bir gönül işi, ufuk işi' olduğunu söylüyorum. Meselenin günü kurtarmak değil, ülkenin çeyrek asrına, yarım asrına damga vurmak olduğunu ifade ediyorum. Yol arkadaşlarıma, muhalefetin hezeyanlarıyla vakit harcamak yerine kendi işimize bakmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Nitekim muhalefetin propagandasına rağmen salgın döneminde aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Geçmiş seneye ve 2021 yılına ait veriler de bunu teyit ediyor."

Büyüme rakamları

Türkiye'nin 2020 yılını dünyada büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Küresel ekonomi yüzde 3,4 küçülürken, biz yüzde 1,8 oranında büyüdük. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek, geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Bu seneki büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum. 221 milyar dolara ulaşan ihracatımız, yıllık bazda tarihimizin en yüksek seviyelerine çıktı. Turizmde geçen seneki kayıplarımızı önemli ölçüde telafi ettik. 2022 yılının turizmcilerimiz için çok daha iyi bir yıl olacağı anlaşılıyor. Dünyada yatırımlar adeta durma noktasına gelmişken, ülkemiz yatırım çekmeye devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, tesislerimiz harıl harıl çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyor."

Erdoğan, özellikle Gaziantep'in üretimi, ihracatı ve istihdamıyla tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de adeta destan yazdığını ifade ederek, kentten çıkan ürünlerin "Türk malı" damgasıyla dünyanın 175 ülkesinde rafları, marketleri, pazarları süslediğini kaydetti.

Toplantıdaki gençlerin yoğun tezahüratı üzerine Erdoğan, "Gençler ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle ne kadar iftihar etsem azdır." dedi.

Gaziantep'in gün geçtikçe hem yatırım hem istihdam hem üretim hem ihracat kapasitesinin arttığı ve büyüdüğüne dikkati çeken Erdoğan, bu sene sonunda şehrin yaptığı toplam ihracatın 12 milyar doları bulacağının görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep ile birlikte ülkenin gelişmesi, kalkınması için çaba gösteren herkese teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde Gaziantep'ten daha fazla gayret, daha fazla çaba, daha fazla başarı bekliyorum. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat eksenli yeni büyümenin Türkiye'de örnek olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Gaziantep'in hedeflerine muhakkak ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

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Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, AK Parti, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika


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